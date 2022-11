Neverjetno, kaj so na letališču našli v kovčku enega od potnikov #foto

Varnostnike newyorškega letališča je v torek zjutraj šokiralo, kaj so našli v kovčku enega od potnikov. Med varnostnim pregledom kovčkov so z rentgenom opazili, da je v prtljagi enega od potnikov obris mačke v naravni velikosti. Ko so kovček, iz katerega se je videlo tudi nekaj oranžne dlake, odprli, so ugotovili, da gre za pravega živega mačka.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC — TSA (@TSA) November 22, 2022

Mačka po imenu Smells so, kljub temu da je stisnjen v kovčku preživel več ur, našli nepoškodovanega. Varnostniki, ki so kovček odprli, so bili "pretreseni", je za CNN povedala tiskovna predstavnica uprave za varnost v transportu Lisa Farbstein.

Maček ni poskušal pobegniti

"Kljub temu, da vsak dan odkrijejo vse mogoče, od nedovoljenega strelnega orožja do brusnične omake, je redko, da v kovčku odkrijejo živo žival," je še dejala Farbsteinova in dodala, da ko so kovček odprli, maček na srečo ni poskušal pobegniti.

Of course the cat that accidentally got zipped in the JFK suitcase looks like this pic.twitter.com/bkpAJyJYgi — Millie Tullis 🔮 (@millie_tullis) November 23, 2022

Potnik je let zamudil

Potnika, ki je potoval z letalsko družbo Delta Air Lines, so pozvali, naj pride in pojasni, kaj je v njegovi prtljagi. Ta ni vedel, da se v njegovem kovčku skriva maček, povedal pa je še, da to ni njegova žival, ampak da pripada nekomu iz skupnega gospodinjstva. Varnostniki so predvideli, da se je maček v kovček "skril", ne da bi ga kdo opazil.

Potnik je svoj let sicer zamudil, novega pa je rezerviral za naslednji dan, a se mu maček ni pridružil.