Pri skoraj 27 letih je najstarejša mačka na svetu

Guinnessova knjiga rekordov ima novo rekorderko, 26 let in 329 dni staro mačko Flossie, ki z lastnico živi v jugovzhodnem Londonu. Če bi njeno starost primerjali s človeško, bi imela že častitljivih 120 let, kljub temu pa je še vedno igriva, le da bolj slabo vidi in ne sliši, so zapisali pri Guinnessovi knjigi rekordov.

Flossie ima za seboj pestro in občasno tudi žalostno življenje. Kar dve lastnici sta ji umrli in pri 26 letih se je znašla v zavetišču z le malo možnosti, da bo kdaj še imela svoj dom. Nato pa se je vanjo zagledala zdajšnja lastnica Vicki Green, ki je že v preteklosti imela izkušnje s skrbjo za ostarele mačke – a ne tako zelo ostarele.

"Takoj mi je bilo jasno, da je Flossie posebna mačka, nisem si pa predstavljala, da bo pri meni živela svetovna rekorderka," je dejala, "je res crkljiva in igriva mačka, kar je pri njeni starosti toliko bolj posebno."

Flossiejina lastnica upa, da bo zgodba njene varovanke ljudi spodbudila k posvajanju starejših mačk. "Vse, kar si želijo, je udobno ležišče in miren dom," je dejala, "lahko bi ponudile ogromno ljubezni, a običajno do smrti ostanejo v zavetišču."

Preberite še: