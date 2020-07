Umrl voznik, ki so ga zverinsko napadli nasprotniki nošnje mask #video

Philippa Monguillota so po poročanju francoskih medijev s soglasjem njegovih družinskih članov v bolnišnici odklopili z aparatov, ki so ga umetno ohranjali pri življenju.

59-letni voznik avtobusa je južno od francoskega kraja Bayonne prejšnjo nedeljo postal žrtev štirih nasilnežev. Monguillot jim je poskusil preprečiti vstop na avtobus, saj trije od njih niso nosili zaščitnih mask, obenem pa so se želeli peljati z vsaj eno ukradeno vozovnico.

Mladostniki so ga napadli in zverinsko pretepli. Povzročili so mu tako hude poškodbe, da so ga po prihodu v bolnišnico razglasili za možgansko mrtvega.

«On nous a détruits en quelques secondes», confie l’épouse du chauffeur de bus de Bayonne

Zoper dva od štirih nasilnežev, stara 22 in 23 let, je francoska policija ta teden spisala obtožnico, ki ju bremeni poskusa umora. Enega so obtožili odrekanja pomoči osebi v nevarnosti, drugega pa skrivanja osumljenca za kaznivo dejanje.

Ker je Monguillot umrl, bodo obtožbe zoper četverico ustrezno spremenili, še poročajo francoski mediji.

Družina umrlega voznika avtobusa je v sredo sicer organizirala tihi sprevod na kraju, kjer se je zgodil napad. Pridružilo se mu je več tisoč ljudi.

