Težko dihate pod obstoječo masko? Rešitev se skriva …

Oglasno sporočilo

Mediji poročajo, da bo letošnje poletje peklensko vroče, saj naj bi se temperature dvignile vse do 40 stopinj Celzija. Prav tako trenutna epidemiološka slika in potek pandemije ne obetata nič dobrega in vse kaže, da bomo vse letošnje poletje prisiljeni nositi maske . Že zdaj, ko še ni bilo pravega vročinskega vala, pogosto slišimo, da nošenje mask postane neznosno že po nekaj minutah, ki jih ljudje preživijo v trgovini, na pošti, banki, javnem prevozu itd.

Ste že slišali za maske z ventilom, ki zagotavljajo popolnoma neomejeno dihanje in so izjemno udobne?

Pozor, upoštevajmo ukrepe za zajezitev drugega vala!

Kot se je pokazalo že ob prvem valu epidemije, so se kot eno najmočnejših orožij v boju s pandemijo izkazale maske. Pomembno je, da ob novi grožnji ponovno stopimo skupaj in dosledno upoštevamo navodila pristojnih organizacij. Res je, da se nošenje mask v zaprtih prostorih in ob neznosni vročini včasih zdi kot misija nemogoče, a obstajajo rešitve, s katerimi bo tudi letošnje – po napovedih meteorologov sicer zelo vroče – poletje lažje prebroditi.

Maska z ventilom, ki olajša dihanje

Pri običajnih modelih se temperatura telesa na predelu nošenja maske povečuje bistveno bolj, to pa ima lahko številne negativne učinke na naše telo. To je potrdila tudi raziskava univerze v Oxfordu Protective Facemask Impact on Human Thermoregulation (vir: https://academic.oup.com/annweh/article/56/1/102/166254). Ampak kot vedno se je tudi na področju proizvodnje mask našla ustrezna rešitev. Strokovnjaki so razvili posebno higiensko masko s petimi filtrirnimi sloji in vgrajenim ventilom, ki bistveno olajša dihanje, hkrati pa je material izjemno udoben in zračen ter zasnovan tako, da nas ščiti pred zunanjimi vplivi.

Dodatne informacije o higienski maski z ventilom najdete tukaj.

Maska, pod katero se boste bistveno manj potili

Kot ena dolgoročnejših rešitev, predvsem pa tista, s katero boste veliko lažje dihali, lažje prenašali vročino in se bistveno manj potili, se je izkazala higienska maska z vgrajenim ventilom, ki jo uporablja vse več ljudi. Maske so zasnovane posebej za vroče poletne dni, saj so izdelane iz petih filtrirnih slojev ter udobnega in prožnega materiala, ki diha in nas hkrati ustrezno zaščiti.

Predlagana rešitev za poletje

Higienska maska z ventilom:

olajša dihanje,

zmanjša potenje,

zaščiti pred zunanjimi vplivi,

je izdelana iz petih filtrirnih slojev,

je pralna,

se popolnoma prilega obrazu,

je izjemno udobna za nošenje,

omogoča dobro zatesnitev.

Velikokrat slišimo, da se ljudje pritožujejo, kako neznosno je zdržati vročino in se zadrževati v notranjih prostorih. Da je dihanje pod masko nemogoče. Da se očala pod masko neprestano rosijo. Da je potenje v trgovini do trikrat bolj intenzivno.

Odzivi so povsem pričakovani, saj je opaziti, da večina ljudi uporablja maske, ki popolnoma zaprejo obraz, hkrati pa filtracija ne deluje, kot bi morala. Rešitev se skriva v maski z ventilom, pri kateri je predel nosu dodatno oblazinjen, prožna in do kože prijazna notranja plast pa zagotavlja popolno udobje.

Higienske maske z vgrajenim ventilom najdete TUKAJ.

Pet filtrirnih slojev za zaščito

Pet učinkovitih filtrirnih slojev poskrbi za ustrezno zaščito in hkrati preprečuje vnašanje kapljic sline ali nosnih izločkov v okolje. Prvi sloj skrbi za filtracijo večjih delcev, sredinski trije sloji in zunanji sloj pa za manjše delce. Izvrstna zaščita s petimi filtrirnimi sloji in ventil za nemoteno dihanje sta bistveni komponenti te maske, ki zagotavljata, da se boste tudi ob nošenju maske počutili sveže, sproščeno in varno.

Zdaj na voljo tudi v Sloveniji

Če ne bomo upoštevali navodil pristojnih organizacij in v zaprtih prostorih ne bomo nosili mask, lahko ogrozimo svoje zdravje in zdravje drugih. Higienske maske z ventilom so rešitev, pri kateri ni izgovorov. Maske so namreč udobne za nošenje, pretok zraka je nemoten, zaradi posebne oblike, udobnega tesnila in prožnega nosnega loka pa se maska popolnoma prilagodi obrazu.

Ena redkih spletnih trgovin v svetu, ki ji je uspelo pridobiti prve zaloge trendovskih mask z ventilom, je domača spletna trgovina. Ta tip maske lahko najdete TUKAJ.

Pametna rešitev za vas, za vaše bližnje, za vse nas!

Način življenja se je spremenil, kar je bilo včeraj normalno, danes ni več. Prilagoditi se moramo novim razmeram, stopiti skupaj in biti iznajdljivi. Na neki način se moramo naučiti živeti v koronasvetu. Skupaj nam bo uspelo. Le z odgovornostjo, upoštevanjem ukrepov in pametno izbiro mask bomo poskrbeli za dobrobit vseh. Ne gre pa le za ustrezno zaščito, ampak tudi za razmislek o drugih vidikih nošenja maske. Maske z ventilom olajšajo dihanje in bistveno zmanjšajo potenje ter ne pregrevajo obraza.

Več o ustreznih higienskih maskah z ventilom si lahko ogledate tukaj.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.

Naročnik oglasnega sporočila je Nextlevel d.o.o.