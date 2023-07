Poljska proti meji z Belorusijo napotila tisoč vojakov #vŽivo

Poudarki dneva:



10.02 Poljska proti meji z Belorusijo napotila 1.000 vojakov

9.00 Reznikov: Kasetno strelivo bomo uporabili samo v Ukrajini

Nedavna ravnanja Belorusije so prebudila strahove na vzhodnem krilu zveze Nato, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, ki je dolgoletni tesni zaveznik ruskega kolega Vladimirja Putina, je nedavno posredoval v sporu Kremlja z najemniki iz skupine Wagner. Ti so se 23. junija uprli in se iz Ukrajine podali proti Moskvi. A še preden bi prispeli do ruske prestolnice, sta sprti strani s pomočjo Lukašenka prišli do dogovora, ki vodji Wagnerja Jevgeniju Prigožinu in njegovim borcem daje možnost preselitve v Belorusijo.

Prav tako naj bi Minsk, ki je ruskim silam ob začetku invazije na Ukrajino dal na razpolago lastno ozemlje, že začel prevzemati rusko taktično jedrsko orožje, ki bo odslej nameščeno tudi na ozemlju Belorusije.

Poleg Poljske sta zato pred vrhom Nata, ki bo naslednji teden potekalo v Vilniusu, nad dogajanjem v Belorusiji zaskrbljeni tudi Latvija in Litva. Te tri države so v skupnem pismu ostalim članicam vojaškega zavezništva izrazile svoje skrbi glede razvoja dogodkov.

Poljska mejo z Belorusijo od lani varuje tudi z ograjo v dolžini 186 kilometrov. Gradnja petmetrske ograje z bodečo žico je bila odziv na migracijsko krizo leta 2021, ko je po prepričanju Varšave Belorusija namerno omogočala prihod tujcev iz Bližnjega vzhoda v državo in jih nato napotila proti zahodu, da bi se tako maščevala za sankcije, ki jih je proti beloruski vladi uvedel Bruselj.

ZDA so v petek napovedale, da bodo Ukrajini dobavile sicer v več kot 100 državah prepovedano kasetno strelivo za pomoč državi pri protiofenzivi.

"Strelivo bo pomagalo rešiti življenja ukrajinskih vojakov," je dejal ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov in dodal, da bo Ukrajina vodila strogo evidenco njihove uporabe in izmenjevala informacije s svojimi partnerji.

We welcome the decision of the US to provide Ukraine with the new liberation weapons that will significantly help us to de-occupy our territories while saving the lives of the Ukrainian soldiers.



Under Article 51 of the UN Charter Ukraine has a universal internationally…