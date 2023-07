Napad na Lviv: število mrtvih naraslo, iskalna akcija še vedno poteka #vŽivo

Ukrajinske oblasti so sporočile, da je v včerajšnjem ruskem raketnem napadu na mesto Lviv v zahodni Ukrajini umrlo devet ljudi, najmanj 42 je ranjenih. Iskalna in reševalna akcija še vedno poteka.

ZDA nameravajo Ukrajini dobaviti kasetno strelivo, je ob časniku New York Times in televizijski mreži CNN v četrtek poročalo več ameriških medijev, ki so navedli neimenovane vladne vire. Po poročanju CNN bi Washington lahko to objavil že danes. V Pentagonu poročanja medijev niso potrdili.

Bela hiša je pred tem samo priznala, da razmišljajo o tej možnosti. To je minuli teden potrdil tudi načelnik štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil, general Mark Milley. Ukrajina namreč že nekaj časa poziva države, naj ji dostavijo tovrstno strelivo za obrambo pred rusko invazijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kasetno strelivo so bombe in rakete, sestavljene iz številnih manjših bomb, ki se, potem ko po izstrelitvi z letal ali iz topov eksplodirajo v zraku, raztrosijo po več sto metrov širokem območju. Ker mnoge ne eksplodirajo takoj, predstavljajo veliko grožnjo civilnemu prebivalstvu še dolgo po koncu konfliktov. Zato so tudi v vojski številni prepričani, da je kasetno strelivo zastarelo in nemoralno.

Od začetka vojne v Ukrajini so Združeni narodi večkrat opozorili na sporno rabo kasetnih bomb, pri čemer so opozorili, da jih uporabljata obe strani, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici konvencije o prepovedi kasetnega streliva iz leta 2008. Podpisale je niso niti ZDA.

Tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder je v četrtek novinarjem dejal, da glede kasetnega streliva nima ničesar za oznaniti, izpostavil pa je, da je Rusija v vojni v Ukrajini že uporabljala to strelivo.

Pojasnil je, da ga imajo ZDA na zalogi, starejše kot je, pa pušča na zemlji več neeksplodiranih bomb, ki ga sestavljajo. V primeru, da ga bodo ZDA dobavile Ukrajini, se bodo prepričale, da bo takšno, ki bo puščalo manj teh bomb, je dejal.

8.00 Zelenski: Ukrajina želi povabilo v zvezo Nato

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v četrtek mudil na krajšem obisku v Pragi, kjer je po srečanju s češkim predsednikom Petrom Pavlom dejal, da želi Ukrajina na vrhu Nata prihodnji teden dobiti jasen signal o povabilu v zavezništvo. Zelenski bo danes odpotoval v Turčijo, kjer se bo sestal s predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

"Kaj bi bilo za nas idealno? Želimo prejeti povabilo v Nato," je ob četrtkovem obisku v Pragi pred prihajajočim vrhom Nata dejal Zelenski in dodal, da je zdaj čas, da zavezništvo dokaže svojo iskrenost, enotnost in pogum.

Hkrati je ukrajinski predsednik priznal, da do tega vprašanja v nekaterih državah obstaja odpor in da se določeni narodi v Evropi še vedno ozirajo k Moskvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Češki predsednik in nekdanji general Nata Petr Pavel je po srečanju z Zelenskim dejal, da bi morala Ukrajina takoj po koncu vojne začeti pogajanja za vstop v zavezništvo. Dejal je, da je to pomembno tudi za varnost Češke, ki se bo po njegovih besedah zavzela tudi za hiter začetek pristopnih pogajanj za članstvo Ukrajine v EU.

Ob tem je pozdravil prizadevanja ukrajinske vojske na fronti v boju proti ruskim silam in dejal, da je Ukrajina "ne le začela protiofenzivo, ampak tudi pokazala, da Rusija ni tako močna, kot se je poskušala prikazati", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Zelenski je ob tej priložnosti spregovoril o poteku ukrajinske protiofenzive in dejal, da sicer poteka počasi, vendar pa ukrajinske sile po njegovih besedah napredujejo, medtem ko se Rusi umikajo.

Zelenski je češko prestolnico obiskal v okviru krajše evropske turneje, s katero želi okrepiti podporo ukrajinskim prizadevanjem v vojni in za vstop v Nato pred vrhom zavezništva, ki bo prihodnji teden v litovski prestolnici Vilna.

Pred obiskom v Pragi se je Zelenski v četrtek mudil tudi v Sofiji, kjer se je srečal z bolgarskim političnim vrhom, danes pa bo odletel v Istanbul, kjer se bo sestal s turškim predsednikom Erdoganom, je poročala turška državna tiskovna agencija Anadolu.

Zelenski in Erdogan naj bi se poleg prihajajočega vrha Nata v pogovorih, ki sovpadajo s petstotim dnem od začetka ruske invazije na Ukrajino, osredotočila tudi na iztekajoči se dogovor o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja, pri sklenitvi katerega je posredovala Turčija.

7.20 Število žrtev ruskega raketnega napada na Lviv se je povzpelo na devet

Ukrajinske oblasti so sporočile, da je v včerajšnjem ruskem raketnem napadu na mesto Lviv v zahodni Ukrajini umrlo devet ljudi, najmanj 42 je ranjenih. Ukrajinsko ministrstvo za notranje zadeve je v objavi na Telegramu sporočilo, da iskalna in reševalna akcija še vedno poteka.

Ukrajinski uradniki so pred tem sporočili, da je raketni napad uničil več kot 30 hiš, več kot 250 stanovanj, najmanj deset študentskih domov, dve univerzitetni zgradbi, sirotišnico in šolo. Napad je kršil konvencijo o svetovni dediščini, saj je zadel zgodovinsko stavbo na zaščitenem območju, je dejal Unesco.

7.18 Danes se bosta sestala Zelenski in Erdogan

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Istanbulu srečal s turškim kolegom. Razpravljala bosta o vojni in črnomorskem dogovoru o žitu.