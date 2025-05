Ukrajinci razstrelili ruski vlak #video

"Vojaki so uničili vojaški vlak okupatorjev," piše v opisu videoposnetka, ki ga je objavila agencija. Čeprav Kyiv Post ne more neodvisno potrditi časa in lokacije posnetka, naj bi videoposnetek prikazoval, kako droni trčijo v vlak, čemur sledita eksplozija in požar.

Po poročanju ukrajinske vojaške obveščevalne službe se je napad zgodil 24. maja. Operaterji iz operativnih enot so z jurišnimi brezpilotnimi letalniki sledili in ciljali vlak, ki se je premikal po odseku Verhni Tokmak–Moločansko–Fedorovka. "Ciljni napad na okupacijski logistični objekt je bil izveden med vožnjo vlaka," je zapisano v izjavi.

Po poročanju HUR so bili uničeni vsaj trije tankerji z gorivom, kar je prekinilo ruske železniške oskrbovalne poti v okupirano Zaporiško regijo in Krim.

Eksplozija na železnici v regiji Belgorod

Dan kasneje je v ruski regiji Belgorod vlak trčil v eksplozivno napravo, nameščeno pod tiri. "Incident se je zgodil v Novooskolskem okrožju," je na Telegramu zapisal guverner Vjačeslav Gladkov. "Po prvih informacijah je vlak naletel na eksplozivno napravo pod tiri, kar je povzročilo eksplozijo. Nihče ni bil poškodovan."

Po njegovih besedah ​​je eksplozija poškodovala kontaktni sistem železnice, zaradi česar je bil promet začasno ustavljen.

Telegram kanal SHOT je poročal, da se je eksplozija zgodila okoli 18. ure po lokalnem času ter da je med incidentom padel drog daljnovoda, kar je dodatno poškodovalo kontaktni sistem proge.