V Rusiji gori skladišče nafte. Se je ukrajinska protiofenziva že začela? #vŽivo

Ukrajinska vojska trdi, da je pripravljena na težko pričakovano protiofenzivo. Frontne črte so polne vozil, ustanovili so tudi osem novih brigad ukrajinskih vojakov. Da se bo protiofenziva res zgodila, je potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski , a točnega datuma ne želi izdati. Ukrajinski predstavnik Hersonskih oblasti Jurij Sobolevski medtem pravi, da lahko kot začetek protiofenzive razumemo že to, kar ukrajinske sile počnejo na jugu države, saj nadzorujejo obstreljevanje, nenehno uničujejo vojaške cilje in zmanjšujejo bojne zmogljivosti nasprotne strani.

Russian oil depot facing occupied Crimea across Kerch strait ablaze



"A tank with oil products caught fire in the village of Volna," reported Russia's Krasnodar Krai fovernor Veniamin Kondratiev.

📹multiple Russian TG channels pic.twitter.com/0mGuBA7Vv0

8.19 Je začetek protiofenzive to, kar Ukrajinci počnejo na jugu države?

Po besedah ukrajinskega predstavnika Hersonskih oblasti Jurija Sobolevskega točen datum ukrajinske protiofenzive ne bo podan. Dodal je, da lahko kot začetek protiofenzive razumemo že to, kar ukrajinske sile počnejo na jugu države, saj nadzorujejo obstreljevanje, nenehno uničujejo vojaške cilje in zmanjšujejo bojne zmogljivosti nasprotne strani.

6.51 Zagorelo je v skladišču nafte na jugozahodu Rusije

Danes zgodaj zjutraj je izbruhnil požar v skladišču goriva v regiji Krasnodar na jugozahodu Rusije, ki je v bližini Krimskega mostu, je regionalni guverner poročal na Telegramu. Venjamin Kondratjev, guverner Krasnodarja, je povedal, da je požar izbruhnil v vasi Volna v okrožju Temrjuk, ki leži na drugi strani Azovskega morja od Ukrajine.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki in fotografije, ki prikazujejo goreče rezervoarje nafte. Kondratjev je dejal, da "gre za požar najvišje stopnje". "Izvajamo vse napore, da preprečimo nadaljnje širjenje požara," je še zapisal Kondratjev in dodal, da "nevarnosti za vaščane ni".

6.45 Ukrajinci: Pripravljeni smo na protiofenzivo

Ukrajinska vojska trdi, da je pripravljena na protiofenzivo, frontne črte so polne vozil. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da se bo ukrajinska ofenziva res zgodila. Točnega datuma še ne želi izdati, toda Ukrajinci polagajo upe na to težko pričakovano ofenzivo, za katero so ustanovili osem novih brigad ukrajinskih vojakov.

Ukrajinsko notranje ministrstvo je sporočilo, da je "v celoti oblikovalo" začetne brigade, ki jih sestavlja do 40 tisoč vojakov, vendar je dodalo, da bodo potrebovali dodatno usposabljanje, preden bodo pripravljeni na sodelovanje v boju. Igor Klimenko, notranji minister, je v intervjuju dejal, da bodo enote popolnoma opremljene in da bo proces usposabljanja trajal še od dva do tri tedne, preden bodo lahko zadolžene za "ustrezne ofenzivne jurišne operacije" skupaj z ukrajinsko vojsko.

Medtem je ukrajinski vojak s psevdonimom Artur za CNN povedal, da je njegova brigada pripravljena na težko pričakovano protiofenzivo. "Pripravljeni smo in že dolgo čakamo na protiofenzivo. Zaključili smo oskrbo," je dejal za CNN.

Jurij Sobolevski, prvi namestnik vodje ukrajinskega regionalnega sveta Herson, je dejal, da točen datum protiofenzive na jugu ne bo objavljen, in dodal, da upa, da bi Ukrajini od Rusije uspelo prevzeti svoje ozemlje.