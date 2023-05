Zelenski s sporočilom za Slovenijo #vŽivo

Poudarki dneva:



7.10 Zelenski: Hvala Sloveniji za oklepnike

Slovenska vlada je po neuradnih informacijah namreč pred slabim tednom dni v popolni tajnosti v Ukrajino dostavila 20 oklepnikov tipa Pandur. Slovenski Valuki so bili v slovenski vojski 24 let in so najmlajše orožje, ki ga je Slovenija poslala Ukrajini. Namenjeni so za prevoz pehote, ščitijo jo pred protipehotnimi minami ter pehotnim orožjem do kalibra 12,7 milimetra.

V včerajšnjem nagovoru, ki ga je na Twitterju objavil ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, se je posebej zahvalil tudi Sloveniji za poslane oklepnike.

🇷🇺 invaders won’t take away our peace – a natural part of 🇺🇦 character. Peace & the desire for freedom for our entire country, all our regions, cities & communities. We'll definitely gain it. Glory to everyone who is in combat for 🇺🇦! Thank you to everyone in the world who helps! pic.twitter.com/EpIdIV3vZ9