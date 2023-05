Naključje ali vzorec? V Rusiji v dveh dneh dva podobna incidenta. #video

Another train in Bryansk Oblast, Russia, got derailed today. Allegedly, it transported sulfur and potassium nitrate products. Source: https://t.co/Dfnt5yu3pw #Russia #Ukraine #Bryansk pic.twitter.com/Mc7LcqiMFK

"Neidentificirana eksplozivna naprava je eksplodirala v bližini železniške postaje Snežecka," je danes dejal Bogomaz. Pri tem se je iztirila lokomotiva in več vagonov.

Tudi ruske železnice so poročale o incidentu, pri čemer so na Telegramu objavile, da se je zvečer v bližini kraja Belje Berega iztirila lokomotiva in kakih 20 tovornih vagonov. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Že v ponedeljek se je na tem območju iztiril tovorni vlak. Eksplozija je odjeknila na odseku proge med mestoma Brjansk in Uneča, v smeri meje z Ukrajino. Železniški promet na območju je bil začasno ustavljen, žrtev pa po besedah Bogomaza ni bilo.

Prvomajsko iztirjenje:

A bomb has derailed a cargo train transporting fuel for the Russian Army near Bryansk, Russia.



It remains to be seen whether done by some Russian resistance group or Ukrainian special forces working in Russia.



The train fought fire after derailing.