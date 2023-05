Koliko jih je res umrlo? Moskva Američane obtožuje, da lažejo. #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

17.28 Kremelj: Podatki ZDA o ruskih izgubah v Ukrajini izmišljeni

Po navedbah Washingtona je v petih mesecih srditih spopadov v Ukrajini umrlo več kot 20 tisoč ruskih vojakov, še okoli 80 tisoč pa je bilo ranjenih. Kot je pri tem dejal tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby, je približno polovica padlih borcev iz vrst ruske najemniške vojaške skupine Wagner.

"Washington nima možnosti navesti nobenih konkretnih številk, teh informacij nimajo," pa je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax, ki jo povzema dpa, dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in navedbe ZDA označil za izmišljene.

Na splošno strokovnjaki menijo, da so številke o izgubah ruskih vojakov precej podcenjene. Tudi Ukrajina medtem skorajda ne objavlja zanesljivih podatkov o žrtvah v svojih vrstah. Foto: Shutterstock

Peskov je ZDA svetoval, naj se "ravna po številkah, ki jih rusko obrambno ministrstvo pravočasno objavi".

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je sicer o številu ruskih žrtev nazadnje govoril septembra lani, ko je navedel 5.937 žrtev, poroča dpa. Novembra lani je tiskovni predstavnik uprave v Donecku, ki je zvesta Moskvi, prav tako potrdil smrt 3.930 borcev iz te regije, ki verjetno niso bili vključeni v statistiko, ki jo je obelodanil obrambni minister.

17.24 Latvija znova podaljšuje izredne razmere na meji z Belorusijo

Latvija bo izredne razmere na meji z Belorusijo podaljšala še za tri mesece. Uredbo o podaljšanju izrednih razmer, ki naj bi veljale do 10. avgusta, je danes sprejela vlada, potrditi pa jo mora še parlament v Rigi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zunanji minister Edgars Rinkevičs je odločitev utemeljil s še vedno velikim številom nezakonitih prehodov meje iz Belorusije. "Z začetkom pomladi in bližajočim se poletjem poskuša mejo naše države prečkati vse več nezakonitih migrantov, zato se je povečala delovna obremenitev mejne straže," je dejal.

Tudi notranji minister Maris Kučinskis je razmere na meji opisal kot "še vedno neurejene". Po njegovih navedbah je samo danes ponoči v Latvijo poskušalo nezakonito vstopiti več kot 90 ljudi.

13.27 Je Rusija spremenila svojo taktiko?

Rusija je spremenila svojo taktiko v invaziji in je po navedbah ukrajinskih oblasti začela namerno izvajati zračne napade na stanovanjska območja. S tem naj bi Moskva poskušala izzvati predčasno ukrajinsko protiofenzivo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Nobenega dvoma ni, da izvajajo neposredne napade na civilne stanovanjske hiše ali lokacije z veliko hišami, ki pripadajo civilnemu prebivalstvu," je danes dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Ob tem je opozoril, da je eden od ciljev spremembe ruske taktike tudi izzvati predčasno protiofenzivo.

Prepričan je, da je bil namen zadnjih ruskih raketnih napadov preizkusiti, ali je Ukrajina sposobna zaščititi svoj zračni prostor. Ruski napadi so v zadnjih dneh terjali več smrtnih žrtev, zlasti v mestu Uman, kjer naj bi bilo v petek ubitih več kot 20 ljudi.

Ukrajina že več mesecev načrtuje spomladansko protiofenzivo za ponovno zavzetje območij, ki jih je zasedla Rusija. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je v petek sporočil, da se priprave na protiofenzivo bližajo koncu, pri čemer konkretnih podrobnosti ni navedel.

Britanske obveščevalne službe medtem opozarjajo, da ruskim silam primanjkuje streliva. "Medtem ko Moskva daje najvišjo prednost mobilizaciji svoje obrambne industrije, ta še vedno ne izpolnjuje zahtev v času vojne," je v današnjem poročilu zapisalo britansko obrambno ministrstvo.

Se je Putin odločil za drugačno taktiko? Foto: Reuters

7.19 Od decembra je bilo ubitih več kot 20 tisoč ruskih vojakov

Po ocenah ZDA je bilo od decembra v bojih v Ukrajini ubitih več kot 20 tisoč ruskih vojakov. Nadaljnjih 80 tisoč je bilo ranjenih, je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby. Polovica mrtvih je iz čete plačancev Wagner, ki je napadala vzhodno mesto Bahmut. Rusija si že od lani prizadeva zavzeti to majhno mesto v izčrpavajoči vojni. Moskva trenutno obvladuje večino Bahmuta, vendar ukrajinske čete še vedno nadzorujejo majhen del mesta na zahodu. Huda bitka je dobila velik simbolni pomen za obe strani, poroča BBC.

Ukrajinski uradniki so tudi povedali, da si prizadevajo ubiti čim več ruskih vojakov in izčrpati njihove rezerve. "Ruski poskus ofenzive Donbasa, večinoma prek Bahmuta, je propadel," je novinarjem dejal Kirby. Rusija ni mogla zavzeti nobenega pravega strateškega in pomembnega ozemlja. "Ocenjujemo, da ima Rusija več kot sto tisoč žrtev, vključno z več kot 20 tisoč ubitimi v akciji," je dodal.