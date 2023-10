Ukrajinci na ruskem ozemlju napadli vojaško taborišče s tri tisoč vojaki? #vŽivo

Po podatkih varnostne službe je na navedeni lokaciji nameščenih do tri tisoč ruskih vojakov in približno 80 enot vojaške opreme.

Ukrajinska varnostna služba je v noči na sredo z brezpilotnimi letali napadla vojaško taborišče blizu letalske baze Kalino v regiji Kursk, je za Ukrajinsko pravdo povedal vir iz obveščevalnih krogov. Po podatkih varnostne službe je na navedeni lokaciji nameščenih do tri tisoč ruskih vojakov in približno 80 enot vojaške opreme. Kolikšna je škoda, za zdaj še ni znano.

Overnight, SBU organized an operation near the village of "Postoiali Dvory" against Russian forces. This camp was located not far from… pic.twitter.com/oJzysgVzqI — Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) October 18, 2023

9.31 Eksplozija na Krimu v bližini ruskih skladišč orožja

Rusija je resno zaskrbljena zaradi nevarne politike ZDA do Severne Koreje, je danes ob zaključku dvodnevnega obiska v Pjongjangu dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kritičen je bil tudi do krepitve vojaških dejavnosti v regiji in pozdravil krepitev odnosov med Severno Korejo in Rusijo.

"Tako kot naši severnokorejski prijatelji smo resno zaskrbljeni zaradi krepitve vojaških dejavnosti ZDA, Japonske in Južne Koreje v regiji in zaradi politike Washingtona. Nasprotujemo tej nekonstruktivni in nevarni liniji," je izjavil Lavrov.

Opozoril je, da ZDA v regiji postavljajo "strateško infrastrukturo, vključno z jedrskimi elementi", ne da bi to podrobneje pojasnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva želi Severni Koreji pomagati tudi pri njenih energetskih potrebah, ki so za Pjongjang, za katerega veljajo stroge sankcije Zahoda, stalen vir boja, je povedal za ruske medije in dodal, da že obstajajo načrti za dobavo energetskih in drugih virov. Naznanil je, da bosta državi o tem razpravljali novembra.

Prav tako je pozdravil nadaljnjo krepitev odnosov med Severno Korejo in Rusijo. "Po prelomnem septembrskem vrhu lahko z gotovostjo rečemo, da so odnosi dosegli novo kakovostno strateško raven," je dodal.

Lavrov je v sredo v Pjongjang prispel iz Pekinga, kjer sta se ob robu vrha Pas in pot sešla voditelja Kitajske in Rusije, Ši Džinping in Vladimir Putin. Minister se je v Severni Koreji usklajeval tudi glede podrobnosti o načrtovanem obisku Putina.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je Putina na obisk v Pjongjang povabil med njunim srečanjem v vesoljskem centru Vostočni na ruskem daljnem vzhodu sredi septembra. Kim je takrat Putinu zagotovil podporo v vseh njegovih odločitvah in sodelovanje "v boju proti imperializmu". Na srečanju sta se zavzela za krepitev odnosov, Putin pa je omenjal tudi možnost vojaškega sodelovanja.

Že v sredo se je Lavrov v Pjongjang zahvalil za podporo Severne Koreje v boju proti Ukrajini. "Zelo cenimo vašo načelno in nedvoumno podporo ruskim ukrepom v zvezi s posebno vojaško operacijo v Ukrajini," je poudaril.

Mihail Razvožajev, guverner okupiranega Sevastopola, ki ga je imenovala Rusija, je na svojem kanalu na Telegramu poročal, da je bila na območju Kara-Koba sestreljena raketa. Povedal je, da ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bilo škode na infrastrukturi.

Požara na kraju dogodka ni bilo, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass. Vse reševalne ekipe so se vrnile v bazo, vendar so ostale v pripravljenosti.

Sevastopol je glavno oporišče ruske črnomorske flote, mesto pa je občasno izpostavljeno ukrajinskim napadom.

Ukrajinska varnostna služba je v noči na sredo z brezpilotnimi letali napadla vojaško taborišče blizu letalske baze Kalino v regiji Kursk, je za Ukrajinsko pravdo povedal vir iz obveščevalnih krogov. Poudaril je, da za eksplozijami, ki so bile slišane v ruskem vojaškem taborišču pri vasi Postojalje dvori, stojijo ukrajinski obveščevalci.

Po podatkih varnostne službe je na navedeni lokaciji nameščenih do tri tisoč ruskih vojakov in približno 80 enot vojaške opreme. Natančno število ruskih izgub še ugotavljajo, a vir ukrajinske Pravde trdi, da je bila škoda ogromna in da je bilo zabeleženih vsaj 18 napadov brezpilotnih letal na taborišče.