Ukrajina z droni napadla skladišče nafte v Rusiji

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



13.35 Ukrajina z droni napadla skladišče nafte na zahodu Rusije

Ukrajinske sile so po lastnih navedbah že drugič v manj kot tednu dni napadle in zadele skladišče nafte v bližini kraja Liski, kjer je znova izbruhnil požar. Napad in izbruh požara je potrdil tudi guverner regije Voronež Aleksandr Gusev, ki je pojasnil, da so požar povzročili ostanki sestreljenega drona. Dodal je še, da napad ni zahteval žrtev.

Tarča ukrajinskih napadov z droni je bila tudi tovarna, kjer naj bi Moskva proizvajala bojna letala v mestu Smolensk. Po navedbah Kijeva je v tovarni odjeknila eksplozija. Lokalne oblasti pa so sporočile le, da so deli sestreljenih dronov povzročili požar na strehi.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je sicer zračna obramba ponoči v več regijah sestrelila 55 ukrajinskih dronov. Tarča napadov z droni je bila tudi Ukrajina, ki je po lastnih navedbah ponoči prestregla 72 ruskih dronov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.