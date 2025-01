Ukrajina pridržala tri vojaške uradnike, ker niso zaustavili ruske ofenzive

Zaradi domnevnega neukrepanja, kar je ruskim silam lani omogočilo zavzetje delov regije Harkov, so pridržali tri visoke ukrajinske vojaške uradnike, je danes sporočil urad ukrajinskega generalnega tožilca. Dodal je, da je neukrepanje trojice privedlo tudi do smrti ukrajinskih vojakov in izgube orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil urad, so bili pridržani trije uradniki ukrajinskih oboroženih sil, med katerimi sta tudi dva generala. Pridržana sta bila zaradi "neukrepanja, ki je leta 2024 privedlo do zavzetja dela regije Harkov". Tretji uradnik je medtem poleg neukrepanja obtožen tudi odhoda z bojišča brez dovoljenja.

Rusija je maja lani sprožila ofenzivo v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov, pri čemer je zavzela več krajev in vasi. Ukrajinski vojski je sicer uspelo ustaviti napredovanje ruskih sil, vendar ji doslej še ni uspelo prevzeti nadzora nad zasedenim ozemljem.

Ukrajina namerava po besedah podpredsednika ukrajinske vlade okrepiti prizadevanja za vrnitev beguncev, ki so se med vojno z Rusijo zatekli v Nemčijo. Med drugim potrebujejo delovno silo v več ključnih sektorjih v Ukrajini. V Nemčiji bodo v ta namen odprli posebne centre, zagotavljajo pa, da povratnikov ne bodo vpoklicali v vojsko.

"Številni Ukrajinci resno razmišljajo o vrnitvi domov," je prejšnji teden med obiskom Berlina povedal podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Černišov. Kot je pojasnil, v Ukrajini zaradi upada števila prebivalcev potrebujejo delovno silo zlasti v proizvodnji orožja, energetskem sektorju in pri obnovi države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kdor se bo vrnil v domovino in se tam zaposlil v teh sektorjih, bo imel posebna zagotovila. "Če boste delali v elektrarni, vas ne bodo vpoklicali. To bomo zagotovili," je dejal Černišov, ki vodi ministrstvo za narodno enotnost. Tega so v Ukrajini ustanovili decembra prav za spodbujanje vračanja beguncev v domovino.

Černišov je zagotovila podal v Berlinu, kjer pripravljajo odprtje centrov. V njih bodo sicer dobili podporo tudi vsi tisti, ki želijo ostati v Nemčiji. Pomagali jim bodo pri iskanju zaposlitve ali pri pridobivanju poklicnih kvalifikacijah. Ne smejo biti breme za nemško vlado, je dejal minister.

Nemčija je država, kamor se je od ruske invazije na Ukrajine zateklo največ Ukrajincev. V Nemčiji je več kot 1,1 milijona ukrajinskih beguncev, medtem ko v Ukrajini - na območjih, ki jih ne zaseda ruska vojska - danes živi približno 32 milijonov ljudi.

Ob osamosvojitvi države po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 je na celotnem ozemlju Ukrajine živelo 52 milijonov ljudi. Ukrajinska vlada danes ocenjuje, da se je iz države izselilo med 20 do 25 milijonov ljudi.

Ukrajina je bila tudi preteklo noč tarča ruskih napadov. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila več kot 90 dronov, so sporočili v Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznike znova pozval k dobavi sistemov zračne obrambe patriot za zaščito pred ruskimi raketami. Ukrajinske sile pa so vnovič napadle cilje v Rusiji.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je njihova zračna obramba ponoči sestrelila 93 brezpilotnih letalnikov nad več regijami po državi, med drugim v osrednjem, vzhodnem, severnem in južnem delu Ukrajine. Rusija je v napadih ob dronih uporabila tudi balistično raketo iskander-M, ki je bila izstreljena iz Kurska, so sporočili na Telegramu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi okrepljenih ruskih napadov v preteklih dneh ponovno pozval zavezniške države, naj Ukrajini zagotovijo več sistemov zračne obrambe patriot. "Več patriotov za Ukrajino pomeni boljšo zaščito življenj," je dejal v nedeljo na Telegramu.

Po njegovih besedah je bila Ukrajina pretekli teden tarča več kot tisoč ruskih zračnih napadov, pri čemer je ruska stran uporabila več kot 660 drsnih letalskih bomb, približno 550 dronov in skoraj 60 raket. V teh napadih so bili številni mrtvi in ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksander Sirski pa je opozoril, da Ukrajini primanjkuje vojakov. Kot je dejal v nedeljo za ukrajinski radio, bi morali povečati število mehaniziranih brigad, vendar pa mobilizacijska zmogljivost ne zadostuje za pokritje teh potreb.

Da bi okrepili sile na prvi bojni liniji, zdaj "v razumnih mejah" umikajo osebje iz logistike, oskrbe in vzdrževanja, da bi zapolnili vrzeli in vzpostavili nove enote, je pojasnil po poročanju dpa.

Ukrajinske sile so medtem z droni danes ponovno napadle cilje v Rusiji. Po besedah Andrija Kovalenka, vodje centra za boj proti dezinformacijam pri ukrajinskem svetu za nacionalno varnost, so zadeli ruske vojaške proizvodne obrate v Kazanu v regiji Tatarstan, prišlo je tudi do eksplozij.

Tudi ruski kanali na Telegramu so poročali o eksplozijah na vojaškem letališču v Kazanu in v tovarnah vojaško-industrijskega kompleksa v tej regiji.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so sestrelili 31 ukrajinskih dronov, katerih tarča so bila industrijska območja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Regionalne oblasti v Tatarstanu pa so ob tem na Telegramu sporočile, da se je zgodil poskus napada z droni na industrijska podjetja v regiji približno tisoč kilometrov od ukrajinske meje. Vsi droni so bili onesposobljeni, prav tako ni bilo žrtev ali škode, so zatrdili.