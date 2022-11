Ukradel nevesto, ker se ni želela poročiti z njim

Bello Ravojan so po praznovanju 18. rojstnega dne in po tem, ko je pred poroko zavrnila 20-letnega Amika Šamojana, odnesli iz stanovanjskega bloka v ruskem mestu Tambov. Ugrabitev neveste je Šamojan izvedel skupaj z 48-letnim očetom Oganesom in 24-letnim bratom Alom.

@CovfefeAnon Their first anniversary is gonna be awkward.

Shocking moment woman, 18, is carried away in 'bride-stealing' by Russian man after she refused to marry him pic.twitter.com/YWwRxuyiZe — DeusXXMakina (@deusxxmakina) November 29, 2022

Žensko naj bi odpeljali v regijo Nižni Novgorod, da bi jo tako prisilili, naj pristane na poroko. Po nekaj dneh je izginulo hčer prijavil tudi oče, medtem pa je dekle že pobegnilo in ugrabitev prijavilo na policijo.

Prvi del posnetka prikazuje besnega očeta Belle Ravojan, ki s pištolo udarja po kavarni, ki je v lasti družine domnevnega ugrabitelja njegove hčerke.

Pojavile so se tudi trditve, da je oče želel, da se njegova hčerka poroči v premožnejšo družino.

Amik ugrabitev priznal in se predal policiji

Amik naj bi že odšel na policijo in ugrabitev tudi priznal. Ruski preiskovalni odbor je sporočil, da so domnevnega ugrabitelja pridržali. Njegov oče in brat pa sta še vedno na prostosti in ostajata na ruskem zveznem seznamu iskanih oseb.

Če bodo obsojeni, vsem trem grozi do 12 let zapora. Nekateri mediji v Rusiji so ugrabitev prikazali kot srednjeveško "krajo neveste", ki je še vedno razširjena v delih Rusije. Natančne okoliščine ugrabitve pa za zdaj ostajajo nepojasnjene, je poročal Daily Mail.