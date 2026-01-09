Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Petek,
9. 1. 2026,
18.47

Petek, 9. 1. 2026, 18.47

7 minut

Trump: Seana Diddya Combsa ne bom pomilostil

Sean Diddy Combs | Glasbenika so aretirali septembra 2024 v New Yorku in v priporu je ostal vse do obsodbe in začetka prestajanja kazni. | Foto Guliverimage

Glasbenika so aretirali septembra 2024 v New Yorku in v priporu je ostal vse do obsodbe in začetka prestajanja kazni.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za časopis New York Times izjavil, da ga je obsojeni glasbenik Sean Diddy Combs prosil za pomilostitev, vendar njegove prošnje ne namerava uslišati.

Diddy je bil oktobra lani obsojen na štiri leta in dva meseca zapora zaradi prevažanja oseb preko meja zveznih držav za namen prostitucije. Porota ga je oprostila hujših obtožb trgovine z ljudmi in spolnih zlorab.

Trump je dejal, da je od Diddyja, ki se je na obsodbo pritožil, dobil pisno prošnjo za pomilostitev, a mu ne namerava ugoditi. Lani je sicer Trump večkrat dejal, da je bil Diddy sovražno nastrojen do njega v času prvega mandata.

Ženske silil v  spolne odnose z drugimi moškimi, jih pretepal in zlorabljal 

Glasbenika so aretirali septembra 2024 v New Yorku in v priporu je ostal vse do obsodbe in začetka prestajanja kazni. Med sodnim procesom je prišlo na dan, kako je ženske silil v spolne odnose z drugimi moškimi, jih pretepal in zlorabljal - med njimi predvsem glasbenico Cassie Ventura.

Trump sicer doslej ni skoparil s pomilostitvami znanih, slavnih in bogatih. Med drugim je pomilostil nekdanjega predsednika Hondurasa, ki je bil v ZDA obsojen na več kot 40 let zapora zaradi tihotapljenja mamil v ZDA.

