Po poročilih, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po petkovem sestanku, namenjenem tej temi, niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno.

Po poročilih iz minulih dni, da naj bi ameriški in iranski pogajalci po tednih mešanih sporočil in napornih pogajanj dosegli okvirni sporazum o končanju sovražnosti, je Trump v petek sporočil, da bo odločitev o potrditvi sprejeta na sestanku v Beli hiši.

Približno dvourno srečanje se je končalo brez jasnih usmeritev glede nadaljnjih korakov. "Predsednik Trump bo sklenil le dogovor, ki je dober za Ameriko in upošteva rdeče črte. Iran sme nikoli imeti jedrskega orožja," je po srečanju dejal neimenovani predstavnik Bele hiše, ki ga navajata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

Dogovor med stranema naj bi med drugim predvideval 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, ki velja od 8. aprila, in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Trump je v petek ponovil še, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Zavzel se je tudi za uničenje iranskega obogatenega urana.

Teheran je sicer v petek zanikal, da bi že uspeli oblikovati končno obliko sporazuma.

Hegseth: Trump je potrpežljiv

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki se udeležuje foruma v Singapurju, je danes dejal, da je Trump pri prizadevanju za dogovor z Iranom potrpežljiv. "Kakršenkoli dogovor bo velik dogovor in (Trump) je potrpežljiv pri prizadevanjih zanj," je dejal.

Obenem je zagotovil, da je ameriška vojska "več kot sposobna" obnoviti vojno, saj imajo dovolj zalog orožja in streliva.