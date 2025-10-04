Ameriški hip hop glasbenik Sean Diddy Combs je bil v petek ob izreku kazni zaradi prevažanja oseb preko meja zveznih držav za prostitucijo obsojen na 50 mesecev zaporne kazni. V najslabšem primeru mu je grozilo 11 let zapora, poroča televizija ABC.

Newyorška zvezna porota je po dveh mesecih sodnega procesa 55-letnega Combsa julija spoznala za krivega prevažanja oseb preko državnih meja zaradi prostitucije. Oprostila pa ga je dveh resnejših točk obtožnice, in sicer kriminalnega združevanja in spolne trgovine, za kar bi lahko končal v zaporu do konca življenja.

Sodnik Arun Subramanian kljub oprostilni sodbi za huda kazniva dejanja Combsu ni odobril varščine in glasbenik je ostal zaprt v zveznem priporu do izreka kazni. Njegovi odvetniki so avgusta priznali, da so predsednika ZDA Donalda Trumpa že zaprosili za pomilostitev.

Tožilci zahtevali nekaj več kot 11 let zapora

Porota je med sodnim procesom slišala izpovedi žensk o pretepanju, siljenju v spolne orgije, zlorabah, izsiljevanju in izkoriščanju. Videla je tudi posnetek varnostne kamere, kjer Combs pretepa in vlači za lase svoje dekle, R&B glasbenico Cassandro Cassie Ventura, ki je bila glavna priča na procesu.

Podobno kot Ventura sta o nasilju in siljenju v spolne odnose z moškimi prostituti pod psevdonimom pričali Jane in Mia. Slednja, ki je bila osebna pomočnica Combsa, je povedala, da jo je tudi posilil. Combsovi odvetniki so sodnika pred izrekom kazni pozvali, naj mu izreče le 14 mesecev zapora, kolikor je že preživel v priporu, tožilci pa so zahtevali nekaj več kot 11 let.

Odvetniška ekipa je za sodišče pripravila "ganljivi" video Combsovega življenja in dobrih del tudi z izpovedmi navdušenih prič. V obsojenčev prid je pričalo tudi šest od njegovih sedmih otrok.

Sodnik je dejal, da je visoka kazen potrebna kot dejavnik odvračanja

V izjavi ob koncu celodnevnega zaslišanja je Combs sodniku dejal, da so bila njegova dejanja ostudna, sramotna in bolna, najbolj pa mu je žal, da doslej ni mogel izraziti kako zelo žal mu je za vse. Posebej se je opravičil Venturi, njeni družini in vsem vpletenim, priznal, da preteklosti ne more spremeniti in obljubil, da bo boljši človek.

Ventura je po drugi strani sodnika v pismu zaprosila naj ga ne posluša, ker je še vedno manipulator in nasilnež, ki se nikoli ne bo spremenil, Mia pa je dodala, da naj sodnik upošteva dejstvo, da jo Combs še vedno ogroža.

Sodnik Subramanian je ob izreku sodbe dejal, da je visoka kazen potrebna kot dejavnik odvračanja in ni prepričan, da Combs na prostosti ne bo ponovno zagrešil dejanj, zaradi katerih je bil obsojen.

Combsona odvetnica Nicole Westmoreland je avgusta dejala, da so stopili v stik s Trumpovo vlado glede pomilostitve, vendar odgovora še ni. Bela hiša pa je na vprašanje CNN odgovorila, da tega ne bodo komentirali.

Combs se sooča poleg zaporne kazni sooča s številnimi civilnimi tožbami o nasilju in zlorabah

Trump je v intervjuju za konservativni medij Newsmax dejal, da sta se s Combsom dobro razumela, čeprav ga menda ni dobro poznal. Ker pa naj bi bil lani v času predsedniške kampanje do njega zelo sovražen, je odločitev o morebitni pomilostitvi težja.

Combs se poleg zaporne kazni sooča tudi s številnimi civilnimi tožbami o nasilju in zlorabah, ki so trajale desetletja.