Trump prispel na Kitajsko

Predsednik ZDA Donald Trump je danes prispel v Peking, kjer se bo v četrtek in petek sestal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je z godbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zheng. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in milijarder Elon Musk.

Kitajski podpredsednik Han Zheng spada med najvišje predstavnike kitajskega vodstva, zato se njegova prisotnost ob prihodu Donalda Trumpa razlaga kot znak spoštovanja Pekinga do ameriškega predsednika. Med njegovim obiskom leta 2017 ga je denimo pričakal uradnik nižjega ranga, tedanji zunanji minister Yang Jiechi, poroča BBC.

V Trumpovi delegaciji je več direktorjev tehnoloških podjetij, med njimi prvi mož Tesle Elon Musk in direktor podjetja Nvidia Jensen Huang, kar po navedbah francoske tiskovne agencije AFP kaže na to, da bodo poslovni odnosi v ospredju obiska.

Pogovor o Iranu in Tajvanu

Ameriški predsednik je pred odhodom sicer napovedal, da bo s Xijem govoril tudi o Iranu, čeprav ZDA pomoči Pekinga pri končanju vojne proti islamski republiki po njegovih besedah ne potrebujejo. Ena od tem bo bržkone tudi vprašanje Tajvana, ki ga Kitajska vidi kot največjo točko tveganja v odnosih z ZDA.

Medtem so se danes v Južni Koreji predstavniki obeh držav sestali na trgovinskih in gospodarskih posvetovanjih, so poročali kitajski državni mediji. Ameriško stran je med drugim zastopal finančni minister Scott Bessent, kitajsko pa podpredsednik vlade He Lifeng. Podrobnosti pogovorov niso znane.