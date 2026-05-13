Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
15.14

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Eric Trump Elon Musk Kitajska Xi Jinping Donald Trump

Sreda, 13. 5. 2026, 15.14

12 minut

Trump prispel na Kitajsko

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Donald Trump | Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ob prihodu pričakal kitajski podpredsednik Han Zheng. | Foto Reuters

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ob prihodu pričakal kitajski podpredsednik Han Zheng.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je danes prispel v Peking, kjer se bo v četrtek in petek sestal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na letališču ga je z godbo in vojaškimi častmi sprejel podpredsednik Han Zheng. V Trumpovi delegaciji sta med drugim tudi njegov sin Eric Trump in milijarder Elon Musk.

Kitajski podpredsednik Han Zheng spada med najvišje predstavnike kitajskega vodstva, zato se njegova prisotnost ob prihodu Donalda Trumpa razlaga kot znak spoštovanja Pekinga do ameriškega predsednika. Med njegovim obiskom leta 2017 ga je denimo pričakal uradnik nižjega ranga, tedanji zunanji minister Yang Jiechi, poroča BBC.

V Trumpovi delegaciji je več direktorjev tehnoloških podjetij, med njimi prvi mož Tesle Elon Musk in direktor podjetja Nvidia Jensen Huang, kar po navedbah francoske tiskovne agencije AFP kaže na to, da bodo poslovni odnosi v ospredju obiska.

Donald Trump | Foto: Reuters Foto: Reuters
Pogovor o Iranu in Tajvanu

Ameriški predsednik je pred odhodom sicer napovedal, da bo s Xijem govoril tudi o Iranu, čeprav ZDA pomoči Pekinga pri končanju vojne proti islamski republiki po njegovih besedah ne potrebujejo. Ena od tem bo bržkone tudi vprašanje Tajvana, ki ga Kitajska vidi kot največjo točko tveganja v odnosih z ZDA.

Medtem so se danes v Južni Koreji predstavniki obeh držav sestali na trgovinskih in gospodarskih posvetovanjih, so poročali kitajski državni mediji. Ameriško stran je med drugim zastopal finančni minister Scott Bessent, kitajsko pa podpredsednik vlade He Lifeng. Podrobnosti pogovorov niso znane.

Donald Trump
Novice Tako Trump vidi Venezuelo: objavil zemljevid
Peking, Prepovedano mesto
Novice V Nemčiji zvoni alarm: Kitajska nekaj skriva in to ni dobro
Kitajski vojakinji
Novice Je to šibka točka, ki bo pokopala Kitajsko?
Eric Trump Elon Musk Kitajska Xi Jinping Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.