Je to šibka točka, ki bo pokopala Kitajsko?

Kitajska je vzpenjajoča se velesila, ki se je zaradi monopola na redke kovine uspešno ubranila Trumpove carinske vojne. S svojo izvozno usmerjeno industrijo je tudi velik tekmec Evropi. A Kitajska ima tudi veliko šibko točko – hrano.

Kitajska je veliko bolj odvisna od uvoza hrane in krme kot ZDA ali EU. V svetu "prehranskih režimov" je to zelo nenavaden in edinstven razvoj dogodkov, ugotavlja britanski zgodovinar in ekonomist Adam Tooze.

Uvoz soje, ki je ključna za prirejo svinjskega mesa

Kitajska ima sicer režim prehranske varnosti za koruzo, pšenico in riž, vendar je velika šibka točka soja, ki je ključnega pomena za oskrbo s svinjino. Kitajska uvaža sojo iz tujine, predvsem iz ZDA in Brazilije.