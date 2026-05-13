Tako Trump vidi Venezuelo: objavil zemljevid

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele, prekrit z ameriško zastavo in kratkim napisom: "51. država", kar pomeni, da bi po Trumpovih načrtih Venezuela postala 51. zvezna država ZDA.

Po poročilih iz Washingtona Trump resno razmišlja o priključitvi Venezuele k Združenim državam. Trumpov načrt vključuje prevzem popolnega nadzora nad naftno industrijo države in odstavitev dolgoletnega predsednika Nicolasa Madura.

V nedavnem telefonskem intervjuju za Fox News je Trump poudaril, da ima Venezuela naftne rezerve ocenjene na 40 bilijonov dolarjev. "Venezuela ljubi Trumpa," je zatrdil predsednik in dodal, da uživa močno podporo tamkajšnjih ljudi.

Madurov padec in ameriški nadzor

Ameriške vojaške sile so januarja letos prijele Nicolasa Madura, potem ko ga je ministrstvo za pravosodje obtožilo narkoterorizma. Trump je kmalu zatem napovedal, da bodo v prehodnem obdobju ZDA nadzorovale Venezuelo v sodelovanju s podpredsednico Delcy Rodriguez.

Glavni cilj ameriške administracije je oživiti delovanje naftnih velikanov, kot sta Exxon in ConocoPhillips. Ta podjetja so bila pred skoraj dvajset leti prisiljena zapustiti državo, potem ko je nekdanji predsednik Hugo Chavez nacionaliziral naftno industrijo. Chevron je bil takrat edino večje ameriško naftno podjetje, ki je še naprej delovalo v Venezueli.

Uradniki administracije in energetski svetovalci so mesece prepričevali velika naftna podjetja, naj se vrnejo in investirajo. Pod ameriškim upravljanjem naftnega sektorja je venezuelski izvoz aprila presegel milijon sodčkov na dan, kar se je zgodilo prvič po letu 2018.

Tiskovni predstavnik Bele hiše je pohvalil krepitev odnosov med državama in opozoril, da si Trump zasluži vse zasluge za to partnerstvo in gospodarsko okrevanje Venezuele. Predsednik je ugibanja o priključitvi spodbudil že marca, ko je na Truth Social na kratko zapisal: "Država #51, nekdo?"

A ideja, da bi Venezuela postala 51. zvezna država Združenih držav, ni naletela na odobravanje vseh. Madurova naslednica Delcy Rodriguez je to možnost odločno zavrnila in dejala, da Venezuelci nadvse cenijo svojo neodvisnost in se nikoli ne bi strinjali, da bi postali del Združenih držav.

Sicer pa Venezuela ni edina država, ki jo je Trump "izbral" za svojo. Seznam ozemelj, ki bi jih Trump priključil ZDA vključuje Grenlandijo, Kanado, Kubo in Panamo. Današnja objava zemljevida jasno kaže, da predsednik ne namerava kar tako opustiti širitve ameriških meja proti jugu.