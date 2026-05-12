V Nemčiji zvoni alarm: Kitajska nekaj skriva in to ni dobro

Kitajski tehnološki velikani so prenehali z javnim posodabljanjem njihovih predhodno odprtih umetnointeligenčnih modelov, kar je lahko razlog za zaskrbljenost, opozarja Claudia Plattner, predsednica nemškega Zveznega urada za informacijsko varnost (BSI). Plattnerjevo skrbi, da Kitajci razvijajo umetno inteligenco, ki lahko v informacijskih sistemih najde predhodno neznane varnostne luknje, te pa bi lahko izkoriščale kitajske paradržavne hekerske skupine.

Morebitni umetnointeligenčni tako imenovani superhekerji, ki jih glede na opozorila Claudie Plattner morda v tajnosti razvijajo kitajska tehnološka podjetja, kot je Alibaba, bi se lahko zgledovala po Mythosu, umetnointeligenčnemu modelu za odkrivanje ranljivosti v informacijskih sistemih, ki jo je pred kratkim predstavilo ameriško podjetje Anthropic, poroča Politico.

Claudia Plattner, predsednica nemškega Zveznega urada za informacijsko varnost (BSI) Foto: Guliverimage

Našel je na tisoče ranljivosti, za katere ni vedel nihče

Kot smo že poročali, lahko Mythos odkrije varnostne luknje v programski opremi, za katere nihče ni vedel, da obstajajo, zaradi tega pa bi lahko v nepravih rokah postal zelo nevarno kibernetsko orožje. Podjetje Anthropic je dostop do Mythosa z namenom zavarovanja in odpravljanja morebitnih ranljivosti v njihovih aplikacijah in sistemih do zdaj omogočilo več tehnološkim podjetjem, kot so Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia in Palo Alto Networks.

Kaj razvijajo Kitajci?

Predsednica nemškega Zveznega urada za informacijsko varnost (BSI) je alarm medtem sprožila zaradi pridobitve informacij, da bodo kitajska podjetja, ki domnevno razvijajo podobne sisteme umetne inteligence, te zadržala zase oziroma jih delila zgolj z vlado v Pekingu, ne pa tudi z zaupanja vrednimi partnerji in organizacijami, kot je to storilo podjetje Anthropic.

Ali Kitajci razvijajo umetno inteligenco, ki lahko v informacijskih sistemih najde predhodno neznane varnostne luknje, te pa bi lahko nato izkoriščale kitajske paradržavne hekerske skupine? Foto: Shutterstock

Zakaj bi lahko bila Evropska unija še posebej ogrožena

Nemčijo skrbi, da bi bilo takšno kibernetsko orodje uporabljeno v nečedne namene, so še posebej prisotne v Evropski uniji, ki za zdaj še tava v temi.

Dostopa do Mythosa namreč ni dobilo še nobeno evropsko podjetje, s tem pa neznanka v veliki meri ostajajo tudi potencialne grožnje, ki bi jih Evropi lahko predstavljala zloraba tovrstnega umetnointeligenčnega modela.

Evropski uradniki že tedne pritiskajo na podjetje Anthropic, da bi Evropski uniji ta omogočil dostop do umetnointeligenčnega modela Mythos. Foto: Reuters

Evropski obveščevalci in pristojne službe po navedbah Politica namreč že dlje opozarjajo, da je prav Evropska unija ena od glavnih kitajskih hekerskih združb, ki so bodisi povezane s Pekingom bodisi ta celo neposredno usmerja njihove operacije.

Za nekaj optimizma je v ponedeljek sicer poskrbel ameriški umetnointeligenčni velikan OpenAI, ki je Evropski komisiji sporočil, da ji bo omogočil dostop do najnovejšega modela GPT-5.5-Cyber. Ta ima po navedbah podjetja OpenAI podobne zmožnosti kot Anthropicov Mythos.