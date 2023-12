Tragedija pri naših sosedih: dvigalo stisnilo oskrbovanko doma ostarelih

Forenziki so dejali, da je bil prizor grozljiv in da kaj takšnega ne pomnijo. Da so gasilci njeno truplo izvlekli izpod dvigala, so morali izrezati tla.

Na policiji so za omenjeni dnevnik dejali, da o tej tragediji ne dajejo nikakršnih informacij.

"Preiskave potekajo, ugotavlja se, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja, torej ali je dvigalo delovalo in ali je bilo redno servisirano," pa so jim pojasnili na občinskem državnem pravobranilstvu v Osijeku.