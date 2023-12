Pri delu policije glede preiskave gorenjskega ravnatelja ugotovili nepravilnosti

Z nadzorom so želeli preveriti in oceniti, ali policisti izvajajo policijske naloge ter zakonito in strokovno uporabljajo policijska pooblastila v predkazenskem postopku.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je avgusta na podlagi zakona o organiziranosti in delu v policiji ter pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, za katere naj bi bil odgovoren nekdanji ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in nekdanji trener smučarskega teka Robert Kerštajn.

Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, je bil poudarek na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, obveščanju in sodelovanju policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj.

Izredni nadzor je izvedel direktorat za policijo in druge varnostne naloge v okviru ministrstva in v začetku tega meseca ministru Poklukarju poslal poročilo o nadzoru. Kot so ugotovili, je kranjska policijska uprava z vsemi razpoložljivimi viri takoj začela intenzivno policijsko preiskavo. Pri delu radovljiške policijske postaje so ugotovili določene strokovne nepravilnosti, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja. Policija je že sprožila ustrezne ukrepe za njihovo odpravo, do konca januarja pa bodo izvedli postopke ugotavljanja objektivne in subjektivne odgovornosti policistov na vseh organizacijskih ravneh. Izdati morajo tudi enotna pojasnila za policiste glede izvajanja nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi in ravnanja v primeru njegove kršitve.

Minister Poklukar je generalnemu direktorju policije naročil tudi, da mora vse policiste takoj seznaniti, da so dolžni storiti vse potrebno za zaščito žrtve kaznivega dejanja. Poročilo o realizaciji usmeritev minister pričakuje do 15. februarja 2024.

Priznal naj bi spolni napad na mladoletno deklico

Kot smo že poročali, naj bi Kerštajn, ki je osumljen domnevnega spolnega napada na mladoletno deklico, pretekli teden na kranjskem okrožnem tožilstvu priznal očitke tožilstva, kazni pa mu še niso izrekli, je poročal Dnevnik. Podrobnosti iz obtožnice še niso znane, neuradno pa naj bi se osumljenec zavzemal za znižanje predlagane kazni. Obsodili naj bi ga na tri leta in deset mesecev zapora. Odvetnica oškodovanke Sanja Sega je ob tem ocenila, da to ni primer za minimalno triletno zaporno kazen. "Žrtev je otrok, ki je bil s storilcem v družinski skupnosti, v kateri se mora počutiti varno, zato je tukaj bolj malo olajševalnih okoliščin," je povedala za Dnevnik.