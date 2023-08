Huda afera v športni srenji: spoštovani trener v resnici spolni predator?

"Podlo in nagnusno. Ni besede za tega izprijenca. Kdo ve, kaj vse se je dogajalo v minulih letih in koliko deklet je zlorabil. Končno ga je ena le prijavila," je dejala ena nekdanjih najboljših slovenskih tekačic in večkratna olimpijka.

Nekdanji uspešeni smučarski tekač, danes pa trener smučarskega teka in ravnatelj ene od gorenjskih šol, naj bi po poročanju časnika Dnevnik spolno napadel več mladoletnih deklet. Na kranjski policijski upravi so potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje s področja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Na dan prihajajo številne izpovedi njegovih nekdanjih sotekmovalk in varovank, ki so pred leti tekaške vrste zapustile prav zaradi njegovega nadlegovanja.

"Hči se nama je možem v solzah zaupala, da se je vse skupaj začelo z opolzkimi besedami, potem je nadaljeval z otipavanjem. Dolgo je bila nemočna, to je bil vendarle njen trener. Nekega dne, ko jo je pripeljal domov z reprezentančnih priprav in sem videla, da je hči razburjena, sem ga poklicala k sebi in mu povedala, kar mu gre. Po besnem odzivu pred domačo hišo sva se z možem odpeljala naravnost na Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) in se zaupala takratnemu tekaškemu vodstvu. Niso nama verjeli, prav tako kljub najini prošnji niso sprožili nikakršnega postopka," je za Dnevnik povedala mama ene od nekdanjih tekačic.

"Kdo ve, koliko deklet je zlorabil"

"Podlo in nagnusno. Ni besede za tega izprijenca. Kdo ve, kaj vse se je dogajalo v minulih letih in koliko deklet je zlorabil. Končno ga je ena le prijavila," je dejala ena nekdanjih najboljših slovenskih tekačic in večkratna olimpijka.

"Vsi smo pretreseni. Sploh ne vem, kaj vam lahko povem, moj komentar je neprimeren za javnost. V meni se kopičita gnus in bes. Če je to res, bi ga z lopato najraje kar sama odnesla ven iz šole. Tak človek nima v šolstvu pa tudi drugod več kaj iskati. Veste, to, da je naš ravnatelj velik ženskar, je bilo vsem že dolgo jasno, medtem ko se je o njegovem gnusnem vedenju do deklic po našem kraju začelo šepetati nekje v začetku julija," pa pravi uslužbenka šole, ki želi ostati anonimna.

Trenutno je na bolniški

Ravnatelj je bil za pojasnila nedosegljiv, na kranjski policijski upravi pa so potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje s področja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Več informacij nam zaradi interesa preiskave niso mogli dati. Na osnovni šoli, kjer domnevni spolni plenilec deluje kot ravnatelj, so pojasnili, da "gospod ravnatelj po nasvetu osebne zdravnice te dni dela za polovični delovni čas, preostalo je na bolniški odsotnosti".