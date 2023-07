Sodnik zavrnil Trumpovo pritožbo na odločitev o spolni zlorabi in obrekovanju

Trumpovi odvetniki so trdili, da je odškodnina pretirana, porota pa da ga je oprala krivde, ker ni ugotovila, da je pred desetletji v trgovini Bergdorf & Goodman na Manhattnu Carroll posilil, kot je trdila. Zahtevali so znižanje odškodnine z dveh na manj kot milijon dolarjev in novo sojenje glede preostalih treh milijonov kazenske odškodnine.

Kaplan je odgovoril, da je bila soglasna odločitev porote skoraj povsem v korist E. Jean Carroll, razen tega, da ni ugotovila posilstva. Vendar pa je po trditvah sodnika razlika med posilstvom in spolno zlorabo po newyorški zakonodaji izredno majhna in bolj tehnične narave.

"Odločitev porote ne pomeni, da E. Jean Carroll ni dokazala posilstva v smislu, kot to besedo razume večina ljudi. V bistvu je porota ugotovila, da je to dokazala," je v odločitvi zapisal sodnik.

Odvetniki tožnice so zadovoljni in se veselijo drugega sojenja Trumpu zaradi obrekovanja, ki se bo začelo januarja. To temelji na izjavah, ki jih je Trump podal v času, ko je bil predsednik ZDA, in na izjavah po odločitvi newyorške porote, ko je spet žalil E. Jean Carroll. Ta v novi tožbi zahteva deset milijonov dolarjev.