Trump nekaj ur pred začetkom postopka še vedno brez lokalnega odvetnika

Nekdanjega predsednika ZDA bosta na njegovem prvem nastopu na sodišču, kjer se bo izrekel za nedolžnega, predvidoma zastopala dva od njegovih obstoječih odvetnikov, čeprav je poskušal pridobiti lokalnega odvetnika s Floride, ki bi se bil pripravljen pridružiti njegovi obrambni ekipi, potem ko sta dva pred kratkim odstopila.

Z njim bosta tako danes nastopila nekdanji zvezni tožilec Todd Blanche in nekdanji državni pravobranilec Floride Chris Kise, ki bo nastopil kot lokalni odvetnik, navedbe virov povzemajo mediji.

Trumpovega soobtoženega Walta Nauta, ta je po trditvah obtožnice po Trumpovem navodilu skrival zaupne dokumente v Mar-a-Lagu tudi pred njegovimi odvetniki, bo zastopal Stanley Woodward.

Trump slovi kot zahtevna stranka

Trump in njegova odvetniška ekipa so v ponedeljek nadaljevali pogovore z morebitnimi odvetniki, vendar niso našli nobenega. Trumpu še ni uspelo najti specializiranega odvetnika za nacionalno varnost, ki bi bil upravičen do dostopa do tajnih podatkov, ki so predmet spora.

Del težav pri zaposlovanju novih odvetnikov naj bi bil Trumpov sloves težavne stranke. Drugi razlog za zaskrbljenost vodilnih odvetnikov na Floridi pa naj bi bila trdnost obtožnice, ki bi lahko Trumpu v primeru, da bo spoznan za krivega, prinesla več let zapora.

Donald Trump je v ponedeljek prispel na letališče v Miamiju. Sodni uradniki in policija so okoli stavbe zveznega sodišča postavili ovire in policijski trak. Novinarji in radovedneži so že v ponedeljek naredili dolgo vrsto za današnji vstop v sodno zgradbo, kjer želijo prisostvovati zgodovini ob prvi zvezni obtožnici bivšega predsednika ZDA.

Prostor pred sodno palačo so zasedli mediji, zjutraj pa so se že začeli zbirati tudi Trumpovi podporniki, ki mu želijo med postopkom izraziti podporo. Nasilja, podobnega tistemu 6. januarja 2021, ko so Trumpovi privrženci napadli zvezni kongres, ni mogoče pričakovati.

Republikanci za zdaj večinoma lojalni

Republikanci za zdaj z redkimi izjemami večinoma stojijo za Trumpom. Od predsedniških kandidatov republikancev je najostrejši Chris Cristie, ki opozarja, da so od leta 2016 s Trumpom samo še izgubljali. Prvič doslej je bila kritična tudi Nikki Haley, ki je na televiziji Fox menila, da je bil Trump glede na obtožnico izjemno nepremišljen, ni pa ji jasno, zakaj.

Florida je republikanska država, Miami pa je politično razdeljen. Trump je v Miamiju v letih 2016 in 2020 izgubil volitve proti Hillary Clinton in Joeju Bidnu, republikanski guverner Ron DeSantis pa je leta 2020 tam osvojil 55 odstotkov glasov za ponovno izvolitev.

Postopek seznanjanja z obtožnico bo vodil en sodnik, vodenje sodnega postopka, ki bo najverjetneje v Trumpovem Palm Beachu, pa je dobila zvezna sodnica Aileen Cannon, ta je Trumpu že hotela pomagati v primeru zaupnih dokumentov, vendar jo je zavrnilo prizivno sodišče.