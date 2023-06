Trump naj bi hranil dokumente o jedrskih zmogljivostih in oviral preiskavo

Gre za prvo zvezno obtožnico proti bivšemu predsedniku. Ta je sicer med kampanjo leta 2016 napadal politike zaradi neprevidnega ravnanja s tajnimi dokumenti. Tožilci trdijo, da je z dokumenti, ki jih je skrival in jih ni želel vrniti, nekatere pa je pokazal drugim, ogrozil varnost države, vojakov in zaupnih virov.

"Naši zakoni, ki ščitijo podatke o nacionalni obrambi, so ključnega pomena za varnost in zaščito ZDA, zato jih je treba izvajati," je v svojih prvi javni izjavi povedal posebni tožilec Jack Smith. "Kršitve teh zakonov ogrožajo našo državo," je opozoril.

Sodnico, zadolženo za primer, je imenoval Trump

Trump naj bi se prvič pojavil na sodišču v torek popoldne v Miamiju. Dobrodošla novica za nekdanjega predsednika je, da je sodnica, zadolžena za primer, Aileen Cannon, ki jo je sam imenoval na položaj in mu je v preteklosti že skušala pomagati glede zaseženih zaupnih dokumentov. Medtem sta dva Trumpova odvetnika, ki sta se več mesecev ukvarjala s tem primerom, v petek izstopila iz Trumpove ekipe pravnikov.

Trump je obtožen 37 kaznivih dejanj. Od tega se jih 31 nanaša na namerno zadržanje informacij o nacionalni obrambi, preostanek pa na domnevno zaroto, oviranje preiskave in lažne izjave. V primeru obsodbe mu teoretično grozi do 100 let zapora.

Trump in njegovi zavezniki ter televizija Fox News obtožnico opredeljujejo kot politični pregon in opozarjajo, da je predsednik Joe Biden domnevno zagrešil še hujša kazniva dejanja, o čemer pa nimajo dokazov. Biden je namreč dokumente, ki so jih odkrili pri njemu, takoj predal Nacionalnemu arhivu, Trump pa je imel ne le eno, ampak tri priložnosti, da stori isto in se izogne pregonu, vendar je dokumente zadržal.

Država New York ga preganja zaradi plačila pornografski igralki

Trumpa že preganja država New York zaradi kaznivih dejanj, povezanih s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016. Posebni tožilec Smith sestavlja še obtožnico zaradi spodnašanja izida volitev 2020, kar dela tudi državna tožilka Georgie.

Trump ob vseh pravosodnih težavah le še utrjuje svojo prednost pred ostalimi republikanskimi predsedniškimi kandidati v boju za nominacijo za volitve 2024. Vendar pa analitiki opozarjajo, da izgublja neodvisne volivce, ki bodo ključni. Drugi republikanski kandidati ga ne upajo preostro napasti, ker se borijo za glasove Trumpove volilne baze, ki ostaja na njegovi strani.

So mu Rusi pomagali do izvolitve?

Zvezna obtožnica zaradi dokumentov je velik mejnik za pravosodno ministrstvo – sedanje in prejšnje v času Trumpove vlade, ki je Trumpa preiskovalo že več let. Preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja je odkrila, da so mu Rusi leta 2016 pomagali do izvolitve, vendar ni odkrila dokazov o sodelovanju med Rusi in Trumpovo kampanjo. Mueller Trumpa ni želel preganjati zaradi oviranja preiskave zaradi politike pravosodnega ministrstva, ki prepoveduje obtožbo predsednika na položaju.

Obtožnica na 49 straneh se osredotoča na več sto zaupnih dokumentov, ki jih je Trump ob odhodu s položaja januarja 2021 odnesel iz Bele hiše v Mar a Lago. Tožilci trdijo, da je Trump, ki je trdil, da je z dokumentov odstranil oznako zaupno z mislijo, dobro vedel, da tega ne more.

Tožilci trdijo, da je Trump potem, ko je pravosodno ministrstvo maja 2022 izdalo sodni poziv za dokumentacijo, svoje odvetnike vprašal, ali bi lahko zahtevo zavrnil. Po navedbah v obtožnici je pomočnikom naročil, naj iz skladišča v Mar a Lagu odstranijo škatle z dokumenti, da jih med preiskavo ne bi našli.

Ko so uradniki pravosodnega ministrstva prišli k Trumpu po dokumente, so jim izročili le mapo z 38 dokumenti in pisno potrdilo, da so bili predani vsi dokumenti. Trumpovi sodelavci so nato naložili več škatel na letalo in jih poslali v njegov golf klub v Bedminstru v New Jerseyju. Preiskovalci so avgusta lani na podlagi sodnega naloga izvedli hišno preiskavo in v v Mar a Lagu našli še več kot 100 zaupnih dokumentov.