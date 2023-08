Spolni napad ravnatelja na mladoletnico: oglasil se je minister

Notranji minister Boštjan Poklukar je v luči medijskih poročanj, da naj bi ravnatelj ene od gorenjskih šol in nekdanji športni trener spolno nadlegoval mladoletnico, odredil izredni nadzor nad delom gorenjskih policistov. Namen nadzora je preveriti, ali policisti uporabljajo pooblastila v predkazenskem postopku zakonito in strokovno.

Poklukar je, kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, danes odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na območju Policijske uprave Kranj.

Mediji so v zadnjih dneh poročali o domnevnih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, ki naj bi jih storil ravnatelj osnovne šole in trener smučarskih tekov kot skrbnik mladoletnih oseb, z nadzorom pa želi minister preveriti in oceniti, ali policisti izvajajo policijske naloge in uporabljajo policijska pooblastila v predkazenskem postopku zakonito in strokovno.

Poudarek nadzora bo na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz kazenskega zakonika, obveščanju in sodelovanju policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj, so pojasnili.

"Gre za hudo kršitev človekovih pravic"

Kot so še poudarili na ministrstvu, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost predstavljajo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, med drugim pravice do življenja, varnosti in dostojanstva, zaščite pred telesnimi ter duševnimi poškodbami in pravice do enakosti v družini.

"Policija mora biti pri preiskovanju teh deliktov še posebej skrbna, ko so žrtve mladoletne osebe ali pripadniki drugih ranljivih skupin. Enako velja, ko so storilci teh dejanj osebe, ki jim je mladoletna oseba zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo," so zapisali.

"Od policije se pričakuje hitra in učinkovita preiskava, ki v največji meri upošteva osebno integriteto žrtve, pri tem se je treba v največji meri izogibati sekundarni viktimizaciji," so sklenili sporočilo.

Izredni nadzor bo opravil direktorat za policijo in druge varnostne naloge ministrstva.

Svet šole je v četrtek prejel ravnateljev odstop

Časnik Dnevnik je te dni poročal, da policija preiskuje očitke o spolnem napadu na mladoletnico, podane zoper ravnatelja ene od gorenjskih šol, nekdanjega smučarskega tekača in trenerja v tem športu. Po poročanju POP TV so policisti zoper osumljeno osebo odredili pridržanje ter jo privedli na pristojno okrožno sodišče. Preiskovalni sodnik je nato za osumljenca odredil prepoved približevanja. Policija pa po prijavi naj ne bi razširila preiskave in ni zaslišala drugih potencialnih žrtev in prič, je poročala televizija.

Svet šole, ki jo je kot ravnatelj vodil omenjeni, je sicer v četrtek prejel ravnateljev odstop, ki je ob tem dal tudi odpoved delovnega razmerja, so še poročali mediji.

V šoli sicer zanikajo, da so se zlorabe dogajale tudi v šolskih prostorih. Tudi prijava, ki jo je prejela policija, se po poročanju medijev ne nanaša na dogajanje v šoli ali na trenersko delo sicer že nekdanjega športnega trenerja. So pa na Dnevniku objavili več pričevanj o spornem obnašanju omenjenega zdaj že bivšega ravnatelja.