To so smešno poceni bojna letala, ki so jih Američani kupili za Ukrajince

Američani so od Kazahstana kupili 81 bojnih letal sovjetske izdelave, ki jih bodo predvidoma dali Ukrajini. Zanimiva je predvsem cena nakupa. Za vsakega od letal so v povprečju plačali manj kot 20 tisoč dolarjev (manj kot 18.700 evrov). Za primerjavo, za en F-16 ameriške izdelave je treba odšteti nekaj deset milijonov dolarjev – najsodobnejša različica stane okoli 70 milijonov dolarjev (okoli 65 milijonov evrov).

Letala, ki so jih Kazahstanci prodali Američanom, so že zastareli modeli, prav tako je vprašanje, ali sploh lahko še letijo. Ni znan točen namen nakupljenih letal, a je zelo verjetna domneva, da bodo letala sovjetske izdelave Američani izročili Ukrajincem, ki imajo v svojih vojaških zračnih silah prav tako letala sovjetske izdelave.

Rezervni deli in lažne vabe za ruske napade

Letala bodo lahko Ukrajinci uporabili za rezervne dele ali kot lažne vabe na ukrajinskih letališčih, piše ukrajinski medij Kyiv Post.

Kazahstan, ki posodablja svojo floto bojnih letal, je na dražbi prodal 117 lovcev in bombnikov iz sovjetskega časa, vključno s prestrezniki MIG-31, lovci bombniki MIG-27, lovci MIG-29 in bombniki SU-24. Na dražbi so 81 od teh letal, izdelanih v 70. in 80. letih preteklega stoletja, torej kupili Američani.

Odmik Kazahstana od Rusije

Kazahstan je dolgo veljal za tesnega ruskega zaveznika, a se je zaradi ruskega napada na Ukrajino začel malce odmikati od Kremlja. Kazahstan ima močno, na severu države strnjeno naseljeno rusko oziroma rusko govorečo manjšino, zato je Kazahstance strah, da bodo po Ukrajini morda naslednja tarča ruske vojske.

Kot piše Kyiv Post, kazahstanska nadgradnja vojaških zmogljivosti (del tega je tudi prodaja letal) časovno sovpada z vse večjim sodelovanjem med Kazahstanom in Zahodom.