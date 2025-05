To je nekaj, česar se Putin najbolj boji

Vojna v Ukrajini je spodbudila rusko gospodarstvo. Konec vojne bi zato lahko pomenil tudi konec ruske gospodarske iluzije, je prepričan Will Dunn. To naj bi bil tudi razlog za Putinov strah pred koncem vojne.

Od obsežne invazije leta 2022 je Rusiji uspelo ohraniti vtis blaginje. Kljub sankcijam, ki so prekinile njeno trgovino z zahodnimi državami, zamrznitvi deviznih rezerv in izolaciji od večjega dela mednarodnega bančnega sistema rusko gospodarstvo podpira nenehna trgovina z nafto (ki je cenovno omejena, ne pa sankcionirana, in ki se v svet izvaža v vrednosti več kot 600 milijonov evrov na dan) in visoka poraba za vojno, v britanskem New Statesmanu piše Will Dunn.

25 let od prve Putinove inavguracije V sredo, 7. maja, bo minilo 25 let od prve inavguracije Vladimirja Putina za ruskega predsednika. Putin je dejansko vodenje države prevzel na zadnji dan leta 1999, ko se je z vrha države umaknil Boris Jelcin. Inavguracija je sledila njegovi zmagi na predsedniških volitvah 26. marca 2000. Putin je postal znan javnosti zunaj Rusije, ko ga je 9. avgusta 1999 Jelcin imenoval za ruskega premierja. To funkcijo je opravljal do 7. avgusta 2000. Jelcin je bil predsednik države do leta 2008. Nato je zaradi tedanjih ustavnih omejitev bil med letoma 2008 in 2012 znova premier, nato pa se je od leta 20012 znova vrnil na položaj predsednika Ruske federacije.

Putinov "vojaški keynesianizem"

To je "vojaški keynesianizem": v očitno omejenem smislu je vojna industrijska dejavnost, ki spodbuja gospodarstvo. To je bila skrivnost presenetljive rasti ruskega bruto domačega proizvoda (BDP) in realnih plač.

Bi konec vojne v Ukrajini lahko pomenil tudi konec ruske gospodarske iluzije? Foto: Guliverimage

Približno tretjina ruske vladne porabe je bila namenjena grozljivim potrebščinam vojne – strelivu, gorivu, vozilom, hrani, plačilu vojakov in odškodninam njihovim družinam, ko umrejo – kar spodbuja gospodarsko aktivnost, kar je Katie Stallard opisala kot "mračno obliko spodbude".

Gospodarski šok po koncu vojne?

Konec vojne bo prinesel konec te spodbude, ponovno uravnoteženje in potencialno gospodarski šok za Rusijo. Matt Gertken, glavni geopolitični strateg pri BCA Research, pravi, da bi bilo sicer razumno pričakovati enomestno krčenje BDP, saj Rusija prehaja iz vojnega gospodarstva, vendar država tvega tudi globljo recesijo, ki jo povzroča nedavni porast zadolževanja podjetij.

Gertken in njegova ekipa sta s pomočjo podatkov Banke za mednarodne poravnave ugotovila zelo velik porast "presežnega" javnega in zasebnega zadolževanja (kar pomeni zadolževanje nad prej uveljavljenimi trendi) v zadnjih štirih letih. "Resnično se poveča, ko se mobilizacija okrepi leta 2021, in se pospeši leta 2022," je Gertken povedal za New Statesman.

Veliko rusko zadolževanje

Gertkenova ekipa ocenjuje, da je to skupno presežno zadolževanje doseglo 560 milijard dolarjev (493 milijard evrov) – od tega 400 milijard dolarjev (352 milijard evrov) iz zasebnega sektorja. Gertken pravi, da je ta številka v primerjavi z drugimi analizami konservativna.

Približno tretjina ruske vladne porabe je bila namenjena grozljivim potrebščinam vojne: strelivu, gorivu, vozilom, hrani, plačilu vojakov in odškodninam njihovim družinam, ko umrejo. Vse to spodbuja gospodarsko aktivnost v Rusiji. Foto: Guliverimage

Če se bo zelo visok tempo zasebnega zadolževanja v Rusiji s premirjem močno zmanjšal, bi to lahko spremenilo naravo ruskega povojnega gospodarstva. "Recesija s krčenjem kreditov je drugačna vrsta recesije od tiste, v kateri krediti ostajajo obilni," je povedal Gertken. "Kot vemo iz nedavnih kreditnih zlomov v drugih gospodarstvih, lahko to privede do globoke recesije."

Prelomne posledice za ruski trg dela?

Konec vojne bi lahko imel prelomne posledice tudi za ruski trg dela. Upočasnitev javne porabe in zasebnega zadolževanja bi lahko povzročila nova odpuščanja, hkrati pa bi se začelo vračati več kot 600 tisoč vojakov, ki so trenutno nameščeni v Ukrajini. To bi lahko še dodatno zapletlo ogromno število ranjenih ruskih vojakov; britansko ministrstvo za obrambo ocenjuje, da je bilo ruskih žrtev 900 tisoč, od tega je bilo ubitih od 200 tisoč do 250 tisoč.

Zelo veliko število ranjenih vojakov, ki se vračajo iz Ukrajine, bi lahko ustvarilo tisto, kar Gertken imenuje "problem stotnika Kopejkina", po vojaku iz Gogoljevih Mrtvih duš. V zgodbi naj bi Kopejkin v Napoleonskih vojnah izgubil roko in nogo. Ko se vrne domov in ugotovi, da mu država ne zagotavlja pokojnine, zadevo prevzame v svoje preostale roke in postane vodja banditske skupine.

Nezadovoljni veterani?

Ruski mediji, je povedal Gertken, zdaj izrecno poročajo o zaskrbljenosti glede veteranov, ki nimajo službe, ali veteranov, ki so poškodovani in nimajo dovolj ugodnosti.

Če se bo Rusija izvlekla iz sankcij, se bo vrnila v zelo drugačno svetovno gospodarstvo od tistega, ki ga je zapustila leta 2022. Trumpova trgovinska vojna ima globoke posledice za ZDA, ki se spopadajo z resnično možnostjo recesije, in za Kitajsko, katere tovarne so glavna tarča carin Bele hiše. Kitajska je največji kupec glavnega ruskega izvoza, nafte.

To ne pomeni, da bi bilo za Rusijo bolje, če bi nadaljevala svojo vojno v Ukrajini. Putin mora zagotoviti premirje ali tvegati, da ZDA in EU povečata vojaško podporo Ukrajini.

Dolgotrajne posledica vojne v Ukrajini

Če se Kremelj kmalu ne bo preusmeril na domačo porabo, ampak bo namesto tega vztrajal v vojni, bo v prihodnosti imel neobvladljiv gospodarski problem, je povedal Gertken. In resnica je, da je ta verjetno že neobvladljiv. Vendar obstaja možnost, da če bo Kremelj sprejel premirje, bo morda lahko pravočasno saniral gospodarstvo in preprečil uničujoče socialne nemire.

Ruski mediji zdaj izrecno poročajo o zaskrbljenosti glede veteranov, ki nimajo službe, ali veteranov, ki so poškodovani in nimajo dovolj ugodnosti. Na fotografiji: ruski veterani vojne v Ukrajini in žene vojakov. Foto: Guliverimage

Kljub temu Gertken napoveduje, da bo imela vojna v Ukrajini dolg rep za rusko gospodarstvo in rusko družbo. Primerjal jo je z vietnamsko vojno, v kateri je Amerika utrpela podobno raven žrtev glede na velikost svojega prebivalstva.

Brazgotine, nevarne za Putinovo oblast?

"Tudi danes je velik del polarizacije, ki jo doživljamo (v ZDA, op. p.), deloma zakoreninjen v Vietnamu. Zato mislim, da bomo imeli resne socialne nemire, kar je v Rusiji normalno po vojnah, zlasti ofenzivnih."

Brazgotine, ki bodo ostale na ruskem gospodarstvu in družbi, bodo po njegovem napovedovanju zelo nevarne za politični režim. Nihče ne more reči, kakšen bo izid, toda Gertken napoveduje, da bo Putin, tudi če mu bo uspelo razglasiti zmago v Ukrajini, pred koncem desetletja doma doživel boj za oblast.