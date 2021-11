Tihotapca serije Igra lignja v Severno Korejo čaka strelski vod

Moškega, ki je pretihotapil in prodajal izvode južnokorejske serije Igra lignja na USB-ključu, bo za kazen doletela usmrtitev pred strelskim vodom, poroča Business Insider. Oblasti so za "podjetniško udejstvovanje" neznanega moškega izvedele po tem, ko so ujeli sedem srednješolcev med gledanjem sporne Netflixove serije v šoli. Učenec, ki je od tihotapca kupil serijo, bo do konca življenja preživel v zaporu. Preostali srednješolci so bili obsojeni na pet let v delovnih taboriščih. Kot poroča radio Free Asia, pa naj bi se enemu učencu uspelo izogniti kazni, ker je njegovim staršem uspelo zbrati tri tisoč ameriških dolarjev za podkupnino oblastem.

Na tnalu tudi učitelji

Oblasti so ukrepale tudi proti nekaterim zaposlenim v šoli, ki so jo omenjeni najstniki obiskovali. Odpuščene so bile tri osebe na čelu z ravnateljem, vsi pa so dobili tudi dosmrtno prepoved dela v šolskem sistemu. Vse zaposlene so tudi vrgli iz partije, kar pomeni, imajo v življenju samo še dve možnosti. Delo v rudnikih ali pa na kmetijah v nerazvitih delih države.

Prvi primer uporabe novega zakona

Tihotapec, učitelji in dijaki so bili obsojeni po novem zakonu, poimenovanem Odprava reakcionarne misli in kulture. Gre sicer za prvi primer, ko so bile obsojene tudi mladoletne osebe. Zakon, ki je bil sprejet lani, je prinesel tudi nov državni urad cenzorjev. Eden izmed njih je tudi ujel omenjene dijake med gledanjem sporne serije.

Zakaj Severnokorejci obožujejo Igro lignja?

Čeprav je že vse od izida Igra lignja prepovedana v Severni Koreji, oblasti najdejo vse več primerkov serije na različnih digitalnih napravah. Severna Koreja je serijo prepovedala, ker naj bi ljudi navdihnila za pobeg iz države. Serija naj bi sicer bila priljubljena predvsem med Severnokorejci, ki niso del elite in se lahko poistovetijo z glavnimi osebami v njej. Glavni liki morajo namreč v zameno za denar prestati številne smrtonosne preizkušnje, ki jih skoraj nihče ne preživi.