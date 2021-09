Severna Koreja: Preizkusili smo strateško orožje velikega pomena #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Testne izstrelitve so po poročanju KCNA potekale minulo soboto in nedeljo. Rakete naj bi ob kroženju nad Severno Korejo in njenim morjem preletele 1.500 kilometrov.

Severnokorejska agencija je izvedena testiranja označila za uspešna, raketo pa za "strateško orožje velikega pomena", ki državi nudi "še eno učinkovito sredstvo za odvračanje sovražnih sil", poročanje povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na ocene nekaterih opazovalcev iz opisa izhaja, da je nova raketa morebiti zmožna nositi jedrske konice.

Pjongjang ostro kritiziral vojaške vaje Južne Koreje in ZDA

Severna Koreja je deležna mednarodnih sankcij zaradi svojega jedrskega in raketnega programa, ki ga po lastnih navedbah potrebuje za obrambo pred ameriško invazijo. Ni pa Pjongjangu prepovedano razvijati vodenih raket, ki jih je preizkušal že v preteklosti.

Južna Koreja sicer za zdaj še ni potrdila izvedbe novega testiranja. Njena vojska je sporočila, da z ZDA preiskujejo trditve.

Ameriška vojska na območju je sicer sporočila, da zadnji preizkusi raket predstavljajo grožnjo tako sosedam Severne Koreje kot drugim državam. "Ta aktivnost izpostavlja nadaljnjo osredotočenost Severne Koreje na razvoj svojega vojaškega programa in grožnje, ki jih to predstavlja za njene sosede in mednarodno skupnost," je v izjavi sporočilo ameriško indijsko-pacifiško poveljstvo.

Kot so dodali, ZDA ostajajo zavezane obrambi Južne Koreje in Japonske.

Testiranje je Severna Koreja izvedla po skupnih vojaških vajah med ZDA in Južno Korejo, ki so se po devetih dneh končale 26. avgusta in jih je Pjongjang ostro kritiziral.

Domnevne nove izstrelitve so prve od marca. Jedrskega preizkusa ali izstrelitve medcelinske balistične rakete medtem Severna Koreje ni izvedla od marca 2017, še piše AFP.