Nori prizori iz Severne Koreje #video

Severnokorejsko ministrstvo za obrambo je objavilo videoposnetek vojaškega mitinga, ki so ga vojaki izvedli na čast severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu. Predsednik je bil nad videnim zelo presenečen in nasmejan.

Severnokorejski voditelj je bil v družbi še drugih vojaških častnikov vidno dobro razpoložen in je užival ob pogledu na neverjetne izvedbe vojaških trikov, ki so jih pripravili njegovi vojaki. Med drugim so ležali na žebljih in steklu, na njihovih telesih pa so lomili skalne bloke. Z golimi rokami so lomili opeke ter druge trde strešnike in betonske bloke.

Predstavili so tudi vojaško opremo

Predstavili so se t. i. super vojaki, ki so pokazali svoje sposobnosti. Vrhovni poveljnik Kim Džong Un je bil videti ponosen tudi na državno vojaško bojno opremo, ki so jo predstavili.

Tukaj si lahko pogledate vse izvedbe vojaških trikov, ki so jih izvedli na mitingu: