Po KUL se je še Stevanović zavezal, da ne bo z Janšo

Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca in neuradni organizator sredinih protestov, je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da so antisistemsko gibanje. "Zdaj je že povsem jasno, da smo antisistemski, zato nas oba pola režima hočeta čim bolj omadeževati! In medtem ko desni pol želi o Zoranu ustvariti etiketo 'sumljive preteklosti' s širjenjem izprijenih laži skozi nepreverjena novinarska skrpucala, je levi pol bolj pragmatičen. Koalicija KUL se boji izgube volilnih glasov, zato uporablja svoje agitatorske skupine in posameznike, da bi Zoranu pripojila lažno etiketo 'Janševega trojanca'."

V zapisu je Stevanović poudaril, da prinaša popolnoma novo in drugačno politiko transparentnosti. Ob objavah potrdil o nekaznovanosti pa prilaga tudi konkretne in overjene zaveze. "Tako zdaj prilagamo podpisano in overjeno zavezo, da ne bomo nikdar sodelovali s stranko SDS − Slovensko demokratsko stranko − in z Janezom Janšo."

Priložil overjen dokument

Stevanović se je s pisnim dokumentom, overjenim na Upravni enoti Kranj, zavezal, da stranka Resni.ca nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. Če bi se to zgodilo, se zavezuje, da bo v istem trenutku odstopil z vseh funkcij.

Foto: Facebook Spomnimo, da je koalicija KUL ob podpisu sporazuma o povolilnem sodelovanju po naslednjih parlamentarnih volitvah prav tako poudarjala, da ne bo sodelovala s SDS in strankami, ki sodelujejo v aktualni vladi. Niso pa tega zapisali v sporazum.

Stevanovićeva zaveza je nekoliko nenavadna. O sodelovanju se namreč lahko pogovarjajo le stranke, ki so jih izvolili volivci. Stevanović doslej na državni ravni še ni nastopal, je le občinski svetnik v Kranju.