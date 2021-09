Pojavil se je shujšani Kim Džong Un #video

Zelo izolirana Severna Koreja je ob obletnici neodvisnosti organizirala vojaško parado, na njej pa se je po več mesecih v javnosti znova pojavil voditelj Kim Džong Un. V zadnjem obdobju je bilo veliko ugibanj, kaj se dogaja z voditeljem države in njegovim zdravstvenim stanjem.

Kim Džong Un je videti močno shujšan, po nekaterih ocenah je shujšal za okrog 20 kilogramov, med vzroki pa se pojavljajo težave s srcem in domnevni operaciji. Po ocenah medijev je Kim Džong Un pred tem tehtal kar 140 kilogramov.

Vojaška parada je bila sicer zelo osiromašena, saj na njej niso pokazali raket in podobnega vojaškega arzenala, kot je bila navada v preteklosti. Glavni poudarki so bili kmetijska mehanizacija in traktorji. Na paradi nihče ni nosil zaščitne maske, od orožja pa so predstavili le manjše topove.