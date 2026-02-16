Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vladimir Putin Volodimir Zelenski Aleksander Lukašenko Vojna v Ukrajini Svetlana Tihanovska

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 18.46

45 minut

Tihanovska svari Evropo: Bodite pozorni

Svetlana Tihanovska | Svetlana Tihanovska velja za legitimno zmagovalko beloruskih predsedniških volitev leta 2020. Takrat je z otrokoma pobegnila iz Belorusije. Njen mož je bil lani v okviru izmenjave zapornikov izpuščen iz zapora. Družina ostaja v izgnanstvu med Litvo in Poljsko. | Foto Ana Kovač

Svetlana Tihanovska velja za legitimno zmagovalko beloruskih predsedniških volitev leta 2020. Takrat je z otrokoma pobegnila iz Belorusije. Njen mož je bil lani v okviru izmenjave zapornikov izpuščen iz zapora. Družina ostaja v izgnanstvu med Litvo in Poljsko.

Foto: Ana Kovač

Ruski predsednik Vladimir Putin premika jedrske rakete proti meji Evropske unije, pri čemer Belorusijo uporablja kot ključno zaveznico v vojni proti Ukrajini, je opozorila izgnana beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska. Ob tem je evropske države pozvala, naj dogajanju v Belorusiji namenijo več pozornosti, poroča The Telegraph.

Svetlana Tihanovska trdi, da beloruski predsednik Aleksander Lukašenko aktivno spodbuja rusko agresijo v Ukrajini, saj Moskvi dovoljuje krepitev vojaške prisotnosti v Belorusiji. Prepričana je, da Belorusija pomaga Rusiji pri eskalaciji vojne.

"Vidimo, kako režim gospoda Lukašenka povečuje rusko prisotnost na beloruskem ozemlju. Pripravljajo se na namestitev jedrskega orožja in ruskih raket v Belorusiji," je ob robu letošnje varnostne konference v Münchnu dejala Tihanovska. 

Belorusija ima pomembno vlogo v ruskem vojaško-industrijskem sistemu. Tihanovska ocenjuje, da je okoli 300 beloruskih podjetij vključenih v proizvodne dejavnosti, povezane z ruskimi vojnimi prizadevanji, vključno z gradnjo novih obratov za proizvodnjo brezpilotnih letal. "Videti je, kot da se pripravljajo na eskalacijo," je po poročanju The Telegrapha dejala Tihanovska.

Evropske voditelje je pozvala, naj razmeram v Belorusiji namenijo več pozornosti. Dodala je, da se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zaveda tveganja, "saj  bi eskalacija lahko vplivala ne le na Ukrajino, ampak tudi na evropske države". 

Lukašenko napovedal namestitev hiperzvočnih raketnih sistemov

Decembra je rusko obrambno ministrstvo objavilo posnetke, za katere Moskva trdi, da prikazujejo namestitev jedrskega raketnega sistema v letalski bazi v vzhodni Belorusiji. Lukašenko je takrat napovedal, da bo v državi nameščenih 10 hiperzvočnih balističnih raketnih sistemov Orešnik. Takšna razporeditev raket bi znatno skrajšala čas, ki bi ga Kremelj potreboval za morebiten napad na ozemlje EU.

Zahodni analitiki so potezo interpretirali kot demonstracijo moči in poskus ustrahovanja Ukrajine in njenih sosed.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer večkrat zatrdil, da evropskih držav ne namerava napasti.
Volodimir Zelenski
Novice "Putin je glavna ovira na poti do miru"
Borut Sajovic
Novice Jasno sporočilo slovenskega obrambnega ministra
Vladimir Putin
Novice "Putin je pripravljen uporabiti kemično orožje proti lastnemu ljudstvu"
Mihajlo Fedorov
Novice Lahko ta 35-letnik obrne stvari na bolje? "Je fenomenalen fant. On je naše zadnje upanje."
Brjansk, Rusija
Novice Ukrajinci izvedli najhujši napad doslej
Sergej Mardan
Novice To je vojni jastreb iz Rusije, ki bi Ukrajino porušil do tal

Vladimir Putin Volodimir Zelenski Aleksander Lukašenko Vojna v Ukrajini Svetlana Tihanovska
