Avtor:
P. P.

Sobota,
14. 2. 2026,
14.49

Sobota, 14. 2. 2026, 14.49

Bomba iz Rusije: Putinovega nasprotnika pokončali z nenavadnim toksinom

Vladimir Putin, ruski predsednik | Uporabo nevrotoksina, ki je razvrščen kot kemično orožje, bi po navedbah prisotnih na konferenci ​​lahko izvedla le vlada Vladimirja Putina. | Foto Reuters

Uporabo nevrotoksina, ki je razvrščen kot kemično orožje, bi po navedbah prisotnih na konferenci ​​lahko izvedla le vlada Vladimirja Putina.

Foto: Reuters

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je umrl v zaporu, potem ko se je zastrupil s smrtonosnim nevrotoksinom, ki ga najdemo v strupenih ekvadorskih žabah, so po preiskavi okoliščin smrti sporočili Združeno kraljestvo in njegovi zavezniki, poroča Sky News.

Julija Navalna, vdova ruskega disidenta, se je pojavila na tiskovni konferenci ob robu varnostne konference v Münchnu, da bi sporočila ugotovitve preiskave, obkrožena z zunanjimi ministri Združenega kraljestva, Nemčije, Švedske in Nizozemske. Uporabo nevrotoksina, ki je razvrščen kot kemično orožje, bi po navedbah prisotnih na konferenci ​​lahko izvedla le vlada Vladimirja Putina.

Navalni je umrl med prestajanjem kazni v sibirski koloniji. | Foto: Guliverimage Navalni je umrl med prestajanjem kazni v sibirski koloniji. Foto: Guliverimage Toksin najdemo v ekvadorskih žabah

Navalnega naj bi zastrupili z epibatidinom, toksinom, ki ga najdemo v strupenih ekvadorskih žabah, vendar ni znano, kako so ga Navalnemu podtaknili med prestajanjem kazni v sibirski kazenski koloniji, kjer je umrl pred skoraj dvema letoma. Domorodna plemena Južne Amerike ta strup uporabljajo za lov, z njim pa premažejo puščice za pihalne puške. Gre za snov, ki je celo 200-krat močnejša od morfija.

Ekvadorska strupena žaba (Ameerega bilinguis) | Foto: Wikipedia Ekvadorska strupena žaba (Ameerega bilinguis) Foto: Wikipedia Rezultate preiskave bodo predložili Organizaciji za prepoved kemičnega orožja

Združeno kraljestvo, Nemčija, Švedska in Nizozemska so so skupaj s Francijo sodelovale v preiskavi smrti 47-letnega disidenta in nameravajo rezultate preiskave sedaj predložiti Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

"Težko najdem prave besede," je dejala vidno pretresena Navalna. Spomnila se je dneva, ko je na isti konferenci 16. februarja 2024 sporočila novico o njegovi smrti: "To je bil najhujši dan v mojem življenju. Stopila sem na oder in rekla, da je bil moj mož, Aleksej Navalni, zastrupljen. Kaj drugega bi se lahko zgodilo Putinovemu največjemu sovražniku v ruskem zaporu? Zdaj pa razumem in vem, da to niso le besede. To so znanstveni dokazi."

