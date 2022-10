Težave na italijanskem pokopališču: to se ni zgodilo prvič

V ponedeljek popoldne se je zaradi močnega dežja zrušil del stavbe z grobnimi nišami na območju pokopališča Porta Balestrieri. Po zrušenju dela marmornate stavbe na najstarejšem pokopališču v Neaplju je v zraku viselo najmanj ducat krst.

Na pokopališču v času incidenta ni bilo obiskovalcev, saj je bilo pokopališče ta dan zaprto.

"Pred zrušenjem se je zaslišal pok in prikazal gost oblak prahu," je povedal Vincenzo Santagada, neapeljski svetnik, pristojen za pokopališča.

In Italy's Naples, a columbarium has collapsed, spilling out coffins some of which are left hanging precariously in the airhttps://t.co/vGkcSfat89 — WION (@WIONews) October 19, 2022

V torek so družine umrlih organizirale protest

Podobnemu incidentu so bili Neapeljčani priča januarja letos, ko se je na drugem območju pokopališča zrušila stavba, v kateri je bilo uničenih približno 300 pokopaliških niš. Družine umrlih, katerih krste so popadale iz niš, so v torek organizirale protest.

Maurizio Boddi, čigar žena, starši in sorodniki so pokopani v nišah v stavbi, je za italijanski časnik Dire povedal: "Edina sreča je, da njihove krste niso padle ven, saj so pokopane globje v stavbi."

"Za mestna pokopališča se že leta ne skrbi"

Politiki v Kampaniji, regiji, ki obdaja Neapelj, pravijo, da se za mestna pokopališča že leta ne skrbi.

"Na pokopališču Poggioreale je prišlo do novega zrušenja," je na družbenem omrežju Facebook zapisal Francesco Emilio Borelli, deželni svetnik stranke Europa Verde (Zeleni Evrope)."To je kritična in nesprejemljiva situacija. Pokopališča v Neaplju so bila preveč let slabo upravljana in prepuščena samim sebi, pri čemer so postala žrtev goljufov in dobičkarjev," je še zapisal.

Februarja lani je v morje ob ligurijskem obalnem mestu Camogli na severu Italije padlo 200 krst, potem ko se je del pokopališča zrušil v zemeljskem plazu, ki je uničil tudi dve kapeli.