Izbruhnil italijanski ognjenik Stromboli

Izbruh Strombolija je povzročil triminutno tresenje tal, ki so ga zaznali seizmografi potresne mreže. Po navedbah geofizikalnega laboratorija v Firencah je pri tem nastal tudi manjši popotresni val.

After days/weeks of increased activity (which included a major explosion and 2 effusive events) at #stromboli, this morning a partial collapse of the crater rim generated a flow and initiated a lava effusion. Ondametric gauges recorded a 2-cm tsunami@LGS_UNIFI pic.twitter.com/P2vPmmX4ne