Svobodnjaki podpirajo socialdemokratsko nezaupnico kanclerju Kurzu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski svobodnjaki so pred današnjim glasovanjem o nezaupnici avstrijski vladi pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza napovedali, da bodo podprli zahtevo socialdemokratov (SPÖ) o nezaupnici vladi. Stranki imata dovolj glasov za izglasovanje nezaupnice.

32-letni Sebastian Kurz, ki je tudi vodja ljudske stranke (ÖVP), bo moral s kanclerskega položaja oditi po letu in pol.

Izredna seja avstrijskega parlamenta, na kateri bodo razpravljali in glasovali o nezaupnici avstrijskih vladi, potem ko je zaradi afere Ibiza razpadla vladajoča koalicija med ÖVP in FPÖ, se bo začela ob 13. uri. Novi vodja svobodnjakov Norbert Hofer je že dejal, da si na čelu prehodne vlade želi osebo, ki bo uživala podporo in izžarevala mir. Podprl je vlado, ki bi jo sestavljali strokovnjaki.

Glasovanje o nezaupnici Kurz je sprva zahtevala opozicijska stranka Jetzt - Liste Pilz (Sedaj - Lista Pilz). V SPÖ so nato v nedeljo zvečer napovedali, da bodo danes predlagali glasovanje o nezaupnici Kurzu in celotni prehodni vladi, v kateri so ministrske položaje po odhodu svobodnjakov zasedli strokovnjaki.

Predsednik Avstrije ima na voljo dve možnosti

Izglasovana nezaupnica Kurzu in celotni vladi po navedbah avstrijskih medijev sicer naj ne bi povzročila političnega vakuuma v državi. Avstrijski predsednik Alexander van der Bellen ima pri tem na voljo dve možnosti: odpoklicane ministre, državne sekretarje ali visoke uradnike lahko za nekaj dni pooblasti za tekoče vodenje poslov ali nemudoma imenuje novo vlado.

Afera Ibiza je izbruhnila sredi maja po objavi posnetka, v katerem je donedavni vodja svobodnjakov in podkancler Heinz-Christian Strache (FPÖ) pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore domnevni ruski vlagateljici ponujal poslovne pogodbe z vlado.