Strache pred odstopom, avstrijska vlada poka po šivih

Avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache in avstrijski kancler Sebastian Kurz. Foto: Reuters

Sporni videoposnetek, v katerem so avstrijskega podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja ujeli, kako je v zameno za politično podporo ponujal pogodbe z vlado, bo Stracheja očitno odnesel s položaja, poročajo avstrijski mediji. Ali to hkrati pomeni tudi konec za vlado Strachejevih svobodnjakov (FPÖ) in konservativcev iz ljudske stranke (ÖVP), za zdaj še ni znano.

Predsednik FPÖ Heinz-Christian Strache se bo predvidoma ob 11. uri sestal z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem, opoldne pa naj bi naznanil svoj odstop. Ali bo Kurz končal aktualno vladno koalicijo ali pa bo nadaljeval sodelovanje z novim vodjem FPÖ, še ni znano. Omenjata se dve možnosti, in sicer bodisi predčasne volitve bodisi preoblikovanje vlade, v kateri bi mesto podkanclerja zasedel podpredsednik FPÖ Norbert Hofer.

Strache v zameno za ruske milijone ponujal državne posle

Vladno krizo v Avstriji je sprožil videoposnetek, v katerem je Strache pred avstrijskimi parlamentarnimi volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore njegovi stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica in da želi v Avstriji investirati okoli 250 milijonov evrov.

Predlagala je nakup 50 odstotkov delnic avstrijskega tabloida Kronen Zeitung, da bi dosegla do svobodnjakov naklonjeno poročanje. Strache ji je v primeru vstopa v vlado obljubil javna naročila, ki jih je doslej dobival gradbinec Strabag. Nakazilo donacije stranki ji je predlagal preko človekoljubnega sklada, da bi ga prikrili pred računskim sodiščem.

Novico o videoposnetku sta v petek objavila nemški dnevnik Süddeutsche Zeitung in revija Der Spiegel. Srečanje, ki se ga je udeležil tudi sedanji vodja polanske skupine FPÖ Johann Gudenus, naj bi potekalo v vili na španskem otoku Ibiza. Kdo je avtor videoposnetka in zakaj je bil ta objavljen šele dve leti kasneje, ni znano, so pa novinarji Spiegla v petek zapisali, da vira ne bodo razkrili.

Svobodnjaki napovedali pravno ukrepanje

Svobodnjaki so v prvem odzivu sprožili protinapad in napovedali pravno ukrepanje zaradi nezakonitega snemanja. Generalni sekretar stranke Christian Hafenecker je ob tem poudaril, da je bil posnetek objavljen tik pred evropskimi volitvami prihodnji teden, in spomnil na "umazano" kampanjo pred parlamentarnimi volitvami leta 2017.

Opozicija je na drugi strani pozvala k takojšnjemu Strachejevemu odstopu, nekatere opozicijske stranke pa so se zavzele tudi za predčasne volitve. Dunajsko tožilstvo je ob tem sporočilo, da bo preučilo medijska poročila in odločilo, ali bo sprožilo preiskavo.