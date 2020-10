Strašljivi pozivi k nasilju: "Pridite, da vas z**bemo" #video

Odmev oboroženih spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom v kavkaški regiji Gorski Karabah so ta teden čutili prebivalci francoskih mest. Po ulicah so namreč zakorakale tolpe v Franciji živečih Turkov - Turčija je zaveznica Azerbajdžana -, ki so iskali osebe armenskega porekla in jim grozili z nasiljem. Armenci so medtem organizirali blokado francoske avtoceste in nadlegovali turške voznike, pri čemer je prišlo do spopadov.

V zgornjem videoposnetku, ki ga je v sredo objavila francoska policija, po ulicah mesta Vienne, ki leži nekaj deset kilometrov južno od metropole Lyon, koraka okrog 150 pripadnikov turške nacionalistične skupine Sivi volkovi.

Iz množice je mogoče slišati vzklike, kot so "Kje so Armenci?", "J***š Armenijo, pridite, Armenci, da da vas z**bemo" in "Bog je velik", so poročali francoski mediji.

Iskanje konflikta s strani francoskih Turkov je sledilo blokadi prometa, ki so jo na avtocesti A7 v znak protesta zoper vojaški obračun v Gorskem Karabahu nekaj ur prej organizirali v Franciji živeči Armenci. Ti naj bi se še posebej osredotočali na vozila, v katerih so bile osebe turških korenin, in jim onemogočili prehod. Posledica tega je bila vroča kri na obeh straneh, nekaj ljudi je bilo ranjenih.

Armenske oblasti so konec prejšnjega meseca zaradi zaostritve razmer v Gorskem Karabahu na obvezno vojaško urjenje vpoklicale vse moške, starejše od 18 let. Pridružile so se tudi prostovoljke, kot je dekle na fotografiji. Foto: Reuters Armenija in Turčija se sicer tradicionalno ne razumeta najbolje. Trpek odnos med državama ima korenine v tako imenovanem armenskem genocidu, ki ga je med letoma 1915 in 1923 zakrivil takrat še Otomanski imperij in v katerem je po ocenah zgodovinarjev umrlo 1,5 milijona v Turčiji živečih etničnih Armencev.



Turčija je tudi velik (vojaški) zaveznik Azerbajdžana, s katerim se Armenija grdo gleda že desetletja. Jabolko spora med državama je kavkaška regija Gorski Karabah. Ta leži v Azerbajdžanu, a tam živijo pretežno Armenci. V regiji je prišlo že do več oboroženih spopadov, zadnji se je začel prejšnji mesec.

