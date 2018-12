Strasbourg: To je osumljenec za strelski napad #video

Streljanje v središču Strasbourga je po zadnjih podatkih zahtevalo tri smrtne žrtve - ubita naj bi bila dva policista in Tajec, ki je bil na obisku v parlamentu. Dvanajst ljudi je ranjenih. Strelec je še vedno na prostosti, ga je pa policija že identificirala in sprožila lov nanj. Francoske oblasti so tudi zvišale stopnjo varnosti na najvišjo.

Do streljanja je sinoči prišlo na trgu Kleber v središču Strasbourga, v bližini priljubljenega božičnega sejma. Ker je sejem varovan, je policija na streljanje takoj odgovorila. Kasneje se je zgodil še en strelski obračun z oboroženimi silami, vendar je strelcu uspelo pobegniti s taksijem in je še vedno na begu, poročajo tuji mediji. Sumijo, da je ranjen.

Šlo naj bi za 29-letnega domačina Chérifa Chekkata, rojenega v Strasbourgu, maroških korenin. Je stari znanec policije, 29-letnik naj bi bil na seznamu, na katerem se je znašlo okoli 26 tisoč posameznikov, ki predstavljajo resno grožnjo Franciji. Prav tako naj bi v preteklosti že večkrat prišel v stik s policijo, leta 2011 pa je bil obsojen na dvoletno zaporno kazen, šest mesecev naj bi dobil zaradi napada z orožjem.

Na lovu za strelcem 350 varnostnih agentov

Motiv za streljanje še ni znan, francoske oblasti pa so stopnjo varnosti dvignile na najvišjo in incident obravnavajo kot teroristični napad.

Kot je pojasnil francoski notranji minister Christophe Castaner, so poostrili nadzor na mejah in povečali varnostne ukrepe na vseh božičnih sejmih. Na lovu za osumljencem je 350 varnostnih agentov.

Panika v mestu

Po streljanju na trgu je v Strasbourgu zavladala panika, ljudje so tekli vsepovsod, večina se jih je zatekla v trgovine in lokale, ulice so bile v hipu prazne, navajajo priče.

V mestu na vzhodu Francije je tudi naša novinarka Kaya Kamenarič. Kot nam je povedala, so se ljudje zatekli v bližnje lokale, lastniki pa so zaradi varnosti zaklenili vrata. "Ljudje na televiziji spremljajo, kaj se dogaja. Tudi v vseh lokalih v mestu so preklopili na programe, ki dogajanje spremljajo v živo. Prebivalci ob tem kličejo svoje bližnje, da bi preverili, ali je z njimi vse v redu," je povedala.

Zaradi streljanja so zaprli tudi stavbo uradnega sedeža Evropskega parlamenta, onemogočena sta bila tako vhod kot izhod.

Ura je 2:15. Še vedno smo v parlamentu. Predsednik daje napotke glede izhoda iz stavbe. Poudarja, da so razmere v Strasbourgu nevarne in v center ni možno priti brez policijskega spremstva. Treba je poskrbeti tudi za asistente in osebje. Poslanci ne bomo odšli brez njih. — RomanaTomc (@RomanaTomc) December 12, 2018

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se je udeležil kriznega sestanka vlade v Parizu, je v tvitu izrazil solidarnost celotnega naroda s Strasbourgom, žrtvami in njihovimi družinami.