Nekdanji obveščevalec: Napad je navdihnil islamski radikalizem, o tem ni dvoma

Slovenskim državljanom, ki so v Strasbourgu ali se tja odpravljajo, svetujemo previdnost in dosledno upoštevanje ukrepov lokalnih oblasti, pravi Andrej Šter iz ministrstva za zunanje zadeve.

Foto: Siol.net

V sinočnjem strelskem napadu v Strasbourgu so umrle najmanj tri osebe, več kot deset je ranjenih. Po dosedanjih informacijah ministrstva za zunanje zadeve med prizadetimi v napadu ni bilo slovenskih državljanov.

V mestu in okolici še poteka preiskava incidenta, zato opozarjajo na možnost prometnih zapor in drugih varnostnih ukrepov.

"Brez panike, a spoštujte navodila"

"Treba počakati, da napadalca zajamejo. Do takrat je možno, da bo poskušal izvesti še kakšen napad. Slovencem v Strasbourgu bi priporočal: brez panike, ker je nepotrebna, ampak treba spoštovati navodila varnostnih organov. Točno se podučite, kakšna so navodila glede ogleda znamenitosti, če bodo sploh odprta. Da bi se takoj vračali v domovino, pa po moje ni potrebno," pa pravi nekdanji direktor vojaške obveščevalne službe Boštjan Perne.

"Policija je naredila hudo napako, ker med preiskavo ni zajela osumljenca," poudarja nekdanji obveščevalec Boštjan Perne.

Glede samega napada Perne pojasnjuje, da ga je izvedel radikaliziranec, ki je bil zaradi kriminalne preteklosti na širšem seznamu opazovanih oseb. Policija je včeraj zjutraj pri njem izvedla celo hišno preiskavo, v kateri je zasegla celo eksploziv, a je po Pernetovem mnenju pri tem naredila hudo napako, saj med preiskavo osumljenca ni bilo doma in ga ni uspela zajeti.

"Če je del skupine, lahko pričakujemo še kakšen napad"

"Po moji oceni je videl, da so mu prišli na sled, zato je teroristični napad izvedel takoj. Verjetno je planiral večji napad, a ga je akcija policije presenetila. Zdaj je vprašanje, ali gre za individualca ali je del teroristične skupine. Če je del skupine, lahko pričakujemo še kakšen napad, ker vedo, da so jim na sledi. Po drugi strani je res, da bi, če bi dejansko bil del skupine, ta že včeraj skupaj z njim izvedla napad, zato gre verjetno za posameznega napadalca," poudarja.

Dodal je še, da gre glede na razpoložljive podatke nedvomno za teroristični napad, navdahnjen s strani islamskega radikalizma. To po njegovih besedah kaže tudi izbrana lokacija napada.

Glede varnosti na božičnem sejmu je Perne dejal, da so policisti reagirali hitro in se z napadalcem tudi spopadli, zato napada ni mogel izvesti neovirano, je pa po drugi strani, kot pravi Perne, kljub poostreni varnosti v tako veliki množici dokaj enostavno pretihotapiti orožje in začeti streljati.