Streljanje v Strasbourgu: dva mrtva, več ranjenih #foto

Poudarki:

- v bližini božičnega sejma v Strasbourgu je prišlo do streljanja

- v streljanju naj bi umrli dve osebi, enajst je ranjenih

- strelec, ki ga je policija že identificirala, je še vedno na begu

- ljudje so zbežali v hiše in lokale, ulice so prazne

- policija je zaprla središče mesta, pod ključem je tudi evropski parlament in vsi, ki so bili v njem

V napadu v središču Strasbourga sta bili po do zdaj znanih podatkih ubiti dve osebi, najmanj 11 ljudi je hudo ranjenih, so sporočile oblasti. Strelec je še vedno na begu, a ga je policija že identificirala.

Napad naj bi se zgodil v bližini božičnega sejma, enega največjih in najstarejših v Evropi. "Slišati je bilo strele, ljudje so tekli vsepovsod," je za medije povedal lastnik trgovine v bližini napada. Vse skupaj naj bi trajalo okoli deset minut.

V mestu na vzhodu Francije je tudi naša novinarka Kaya Kamenarič. Kot nam je povedala, so se ljudje zatekli v bližnje lokale, lastniki pa so zaradi varnosti zaklenili vrata.

"Ljudje na televiziji spremljajo, kaj se dogaja. Tudi v vseh lokalih v mestu so preklopili na programe, ki dogajanje spremljajo v živo. Prebivalci ob tem kličejo svoje bližnje, da bi preverili, da je z njimi vse v redu," je povedala.

Ulice v središču mesta so prazne. Oblasti prebivalce pozivajo, da ostanejo doma. Policisti ljudem ne dovolijo prehoda iz ali v center mesta. Slišijo se sirene, je še povedala naša sodelavka. V mestu so ustavili tudi javni prevoz.

V enem od lokalov v središču mesta je tudi skupina 24 slovenskih študentov, vsi so na varnem. Študentje novinarstva, ki so se deset minut pred napadom sprehajali po mestu, se sprašujejo, kako je lahko napadalec prišel v center, saj policisti okoli mesta strogo pregledujejo torbe.

V Strasbourgu je sicer uradni sedež Evropskega parlamenta (ta deluje v treh krajih: v Strasbourgu, Bruslju in Luksemburgu). Zaradi streljanja so zaprli tudi stavbo parlamenta. Vstop in izstop iz njega sta onemogočena.

Shots fired in Strasburg where I was walking 1h ago. With my team in the EP waiting for the Plenary debate. We are currently not allowed to go out of the building but the work continues. VB