Dan po napadu: ljudje v šoku, a vseeno odhajajo v službe #foto

Jutro po strelskem napadu v Strasbourgu se življenje v središču mesta zdi precej običajno, javni prevoz deluje, ljudje odhajajo v službe, vrata Evropskega parlamenta so znova odprta, poročajo Slovenci, ki so trenutno tam. Mesto sicer še vedno preletavajo helikopterji, specialne enote pa so še vedno na lovu za strelcem, ki je ubil tri ljudi.

V središču Strasbourga je s skupino študentov tudi naša novinarka Kaya Kamenarič, ki nam je povedala, da je nekatere študente dogodek zelo šokiral.

Evropski parlament odprt, javni prevoz deluje

"Ko smo včeraj prišli v hostel, smo se želeli še malo pogovoriti o tem, kaj se je zgodilo, a so bili vsi lokali okoli hostla zaprti, čeprav so običajno odprti. Nastanjeni smo sicer deset kilometrov od središča. Veliko ljudi je zelo prestrašenih in si ne želi nazaj v središče," nam je povedala danes zjutraj.

Za danes imajo na sporedu ogled sedeža Evropskega parlamenta v Strasbourgu, ki so ga sinoči iz varnostnih razlogov zaprli. Ta je zdaj že odprt, tako za zaposlene kot obiskovalce, delo je povsem normalno, nam je sporočila Kaya.

"Nekateri študenti sicer nimajo želje iti v središče in se želijo čim prej vrniti v Ljubljano." A ko so dobili zagotovilo, da to jutro življenje v Strasbourgu bolj ali manj teče po ustaljenih tirnicah, javni prevoz dela kot običajno, prav tako pa ni videti, da bi bilo na ulicah ogromno policistov, so se odločili za ogled parlamenta.

Uradni govorec Evropskega parlamenta @jduch je sporočil, da je po včerajšnjem žalostnem dogodku v Evropskem parlamentu varno. Delo Parlamenta se bo danes nadaljevalo kot predvideno. #strasbourg https://t.co/892gXPF11x — Evropski parlament (@EP_Slovenija) December 12, 2018

Parlament je bil še ponoči zaprt, onemogočili so tako vhod kot izhod.

Ura je 2:15. Še vedno smo v parlamentu. Predsednik daje napotke glede izhoda iz stavbe. Poudarja, da so razmere v Strasbourgu nevarne in v center ni možno priti brez policijskega spremstva. Treba je poskrbeti tudi za asistente in osebje. Poslanci ne bomo odšli brez njih. — RomanaTomc (@RomanaTomc) December 12, 2018

Poslanci ob 01.40 prihajajo v dvorano, kjer jim bo predsednik EP @EP_President dal dovoljenje in navodila za evakuacijo. Nato sledi še osebje. pic.twitter.com/3v7tyZDs38 — Peter Šuhel (@PeterSuhel) December 12, 2018

V @EP_Slovenija je neobičajno mirno to jutro, hodniki so precej prazni, plenarka se še ni začela, a vseeno naj bi delo čez dan normalno steklo. #Strasburg #EPlenary #office pic.twitter.com/yCh7nDzxrw — Tanja Fajon, mag. (@tfajon) December 12, 2018

Zbrali smo še nekaj drugih odzivov Slovencev, ki so trenutno v Strasbourgu.

Štiri ure po steljanju smo lahko zapustili center Strasbourga, torej otok. V mesto so prispele specialne enote. Napadalca še vedno iščejo - v predmestju. pic.twitter.com/SPtmi8eW55 — Jernej Verbič (@JernejVerbic) December 11, 2018

Domačina, s katerima sem govoril na kavi, sta še vedno šokirana nad napadom. Za domačine je bil velik šok. Prej so napade spremljali v velikih mestih, Parizu, Nici, zdaj pa se je zgodil v majhnem Strasbourgu pic.twitter.com/x7Guww5M8Y — Uroš Esih (@UrosEsih) December 12, 2018

Žandarmerija prijazno daje informacije domačinom, katere ulice so zaprte. Ne dajejo pa nobenih informacij o napadu pic.twitter.com/FHOZgURvut — Uroš Esih (@UrosEsih) December 12, 2018

V #Strasbourg je tudi novinar @InfoTVSLO Gregor Drnovšek. Kot poroča, so ulice v središču mesta po streljanju prazne, ljudje so se zatekli na varno v najbližje zaprte prostore, kjer čakajo na informacije o incidentu ter na navodila policije in mestnih oblasti. @rtvslo @TVOdmevi pic.twitter.com/cHwdwWth4o — infoTVSLO (@InfoTVSLO) December 11, 2018

Dva obraza strasbourskega jutra pic.twitter.com/wTpvT5cMbr — Uroš Esih (@UrosEsih) December 12, 2018

Francosko gostoljubje. ❤️ Družina, ki nas gosti, ker zaradi strelskega napada ne smemo na ulice Strasbourga, nam je postregla z vsem alkoholom, ki ga imajo na voljo. pic.twitter.com/3e5CC2Uooq — Jernej Verbič (@JernejVerbic) December 11, 2018