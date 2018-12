Krvavi napadi v Evropi: Največ žrtev terorizma v Franciji #video #foto

Teroristični napad v Strasbourgu, ki se je zgodil v torek zvečer in v katerem so po zadnjih informacijah umrli trije ljudje, je prvi letošnji teroristični napad na evropskih tleh, ki je zahteval smrtne žrtve. Nazadnje so teroristi v Evropi udarili avgusta lani v Španiji, ko je kombi zapeljal v množico obiskovalcev v središču Barcelone. Največ ljudi v napadih na stari celini je od začetka leta 2015 do danes sicer umrlo v Franciji.

Barcelona, 17. avgust 2017: S kombijem zapeljali v množico na La Rambli

Avgusta lani je bilo v terorističnem napadu v središču Barcelone ubitih 13 ljudi. Napad je izvedlo pet skrajnežev, policija je osumljence ubila v spopadu. Foto: Reuters

Kombinirano vozilo je avgusta lani z veliko hitrostjo zapeljalo v množico na priljubljeni aveniji La Rambla v središču Barcelone v Španiji. V napadu je umrlo trinajst ljudi različnih narodnosti, ranjenih je bilo 130 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela skrajna teroristična skupina Islamska država (IS). Napad je izvedlo pet napadalcev, policija je v spopadu vse osumljence ustrelila.

London, 3. junij 2017: Kombi povozil več peščev, teroristi ljudi napadli z noži

Pri tržnici Borough so trije napadalci z noži napadli več ljudi. Umrlo je osem ljudi, 48 jih je bilo ranjenih. Foto: Reuters

Na Londonskem mostu v središču britanske prestolnice je kombi povozil več pešcev, potem pa zavil proti bližnji tržnici Borough, kjer so trije napadalci z noži napadli več ljudi. V napadu je bilo ubitih osem ljudi, 48 je bilo ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela IS, vse napadalce so ubili policisti.

Manchester, 22. maj 2017: Eksplozija na koncertu pevke Ariane Grande

Moment of terrorist attack in #Manchester, as coward detonates bomb in room full of innocent children and parents. pic.twitter.com/w5fYBwYqDl — Anonymous🏴 (@YourAnonCentral) May 23, 2017

Manchester je maja lani pretresel teroristični napad na koncertu ameriške pop zvezdnice Ariane Grande. Napad z eksplozivom je izvedel 23-letni samomorilski napadalec, eksplozija v dvorani je odjeknila ob koncu koncerta. V napadu je umrlo 23 ljudi, med drugim tudi napadalec, ranjenih je bilo več kot 130. Odgovornost za napad je prevzela IS.

“An appalling terrorist attack” has occurred in Manchester after an explosion killed at least 19 people at an Ariana Grande concert pic.twitter.com/nYlXRJQfBI — Channel 4 News (@Channel4News) May 23, 2017

London, 22. marec 2017: Napadalec povozil več ljudi in zabodel policista

V britanski prestolnici se je marca lani zgodil teroristični napad, v katerem je umrlo pet ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih. Napadalec je na mostu čez Temzo povozil več ljudi. Preden so ga ustrelili policisti, je pred poslopjem britanskega parlamenta zabodel policista. Tudi pri omenjenem napadu so odgovornost za napad prevzeli skrajneži iz skupine IS.

V prvem terorističnem napadu, ki je lani pretresel London, Veliko Britanijo, Evropo in svet, je umrlo pet ljudi, ranjenih je bilo več kot 50. Foto: Reuters

Berlin, 19. december 2016: Napad na božičnem sejmu, napadalec pobegnil v Italijo

Privrženec Islamske države je decembra 2016 s težkim tovornjakom zapeljal med ljudi na polni božični tržnici v Berlinu. V napadu je umrlo 12 ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih. 24-letni napadalec tunizijske narodnosti je po krvavem napadu pobegnil iz Nemčije. Nekaj dni po napadu ga je v Milanu ubil italijanski policist.

Perpetrator behind Berlin Christmas marketplace terrorist attack is still at large https://t.co/kL1A7NhURw pic.twitter.com/5VkfNavcYY — Salon (@Salon) December 21, 2016

Nica, 14. julij 2016: Tovornjak zapeljal v množico ljudi

Med praznovanjem francoskega nacionalnega praznika junija 2016 je 19-tonski tovornjak zapeljal v množico ljudi, ki so se zbrali v mondenem letovišču Nica. V napadu je bilo ubitih 85 ljudi, ranjenih je bilo več kot 400 ljudi. Napadalec je bil simpatizer IS.

See the moment of truck terrorist attack in Nice, France#NiceAttack pic.twitter.com/AlAAjS2M0m — Press TV (@PressTV) July 14, 2016

Bruselj, 22. marec 2016: Trije koordinirani napadi samomorilskih napadalcev

Belgijsko prestolnico so marca 2016 pretresli teroristični napadi, v katerih je bilo ubitih 32 ljudi. Na bruseljskem letališču Zaventem sta se razstrelila dva samomorilska napadalca, tretji je malo pozneje sprožil eksploziv na postaji podzemne železnice v evropski četrti belgijske prestolnice. Napadalci so bili del teroristične celice, ki je bila novembra 2015 vpletena v napade v Parizu.

Video: YouTube

Pariz, 13. november 2015: Serija krvavih napadov v francoski prestolnici

Islamski skrajneži so novembra 2016 izvedli vrsto napadov v več predelih Pariza, pri čemer je bilo ubitih 130 ljudi, 368 je bilo ranjenih. Med drugim so se trije samomorilski napadalci razstrelili pri nogometnem stadionu Stade de France, na katerem je potekala nogometna tekma, napadalci pa so s strelnim orožjem napadli tudi na koncertu v dvorani Bataclan.

Teroristi so v sklopu napadov v Parizu novembra 2015 vdrli tudi v koncertno dvorano Bataclan, kjer so streljali na ljudi in zajeli talce. Foto: Reuters

Policija je ubila sedem napadalcev, enega glavnih osumljencev za napade Salaha Abdeslama pa so policisti pozneje aretirali. Odgovornost za napade je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Explosions of the Paris attack, as heard from inside the Stade de France during the #France/Germany soccer match pic.twitter.com/2zheq9NDjS — The Voice of America (@VOANews) November 14, 2015

Pariz, od 7. do 9. januarja 2015: Napad na satirični tednik Charlie Hebdo

Oborožena moška sta januarja 2015 vdrla v prostore francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo in ubila 12 ljudi, vključno z osmimi karikaturisti in novinarji ter dvema policistoma. Napadalca sta po napadu pobegnila.

Med žrtvami napada na prostore satiričnega tednika Charlie Hebdo januarja 2015 so bili tudi novinarji in karikaturisti. Foto: Reuters

Dan pozneje je bila na obrobju Pariza ubita policistka. Preiskovalci so primer pozneje povezali z napadom na satirični tednik. Napadalec je nato zajel talce v judovski trgovini in štiri ubil. Vsi trije napadalci so nazadnje umrli v streljanju s policisti.