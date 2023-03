Stoltenberg o vstopu Švedske in Finske v Nato: Napredujemo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je na današnjem obisku v Stockholmu dejal, da vidi nekaj napredka v zastalem procesu približevanja Švedske in Finske Natu. Vztrajal je, da je končanje procesa ratifikacije pristopnih protokolov nordijskih držav "glavna prednostna naloga", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Napredujemo," je dejal na novinarski konferenci s švedskim premierjem Ulfom Kristerssonom. Dodal je, da je Stockholm "izpolnil" dogovor s Turčijo, ki ga je sklenil lani in ki naj bi mu utrl pot do članstva v Natu. "Prišel je čas za konec postopka ratifikacije," je še dodal pred novim krogom pogajanj Turčije s Finsko in Švedsko o njunem vstopu v Nato, ki bo v četrtek v Bruslju.

V prejšnjih dveh krogih tristranskih pogovorov so sodelovali predstavniki zunanjih ministrstev, osredotočili pa so se na seznam turških zahtev, ki so vključevale tudi izgon več deset večinoma kurdskih osumljencev. Stoltenberg danes ni želel ugibati o rezultatih novega kroga pogajanj v Bruslju.

Turčija je sicer izrazila možnost, da bi ratificirala samo pristopni protokol Finske, ne pa tudi Švedske. Stoltenberg je danes še izrazil pričakovanje, da bo tudi madžarski parlament "kmalu" sklenil postopek ratifikacije protokolov.

To je dejal, medtem ko je madžarska parlamentarna delegacija pred glasovanjem o ratifikaciji danes na obisku v Stockholmu, kjer je dejala, da morajo švedski politiki prenehati širiti "laži" o Budimpešti in njenem spoštovanju pravne države.

Podpredsednik madžarskega parlamenta Csaba Hende je novinarjem v Stockholmu dejal, da bodo "v prihodnjih tednih" potrdili vstop v Nato obeh držav.