Bruselj v strahu: bo Orban uporabil svoj vpliv?

Kmalu po ruskem napadu na Ukrajino sta 18. maja lani Finska in Švedska zaprosili za vstop v zavezo Nato. Protokol o pridružitvi omenjenih držav je ratificiralo 28 od 30 članic Nata. Tega nista storili le še Madžarska in Turčija. Finski parlament je začel razpravo o pristopnih dokumentih – danes je predvideno glasovanje –, madžarski parlament pa razpravo o kandidaturi nordijskih držav za vstop v vojaško zavezništvo. Glede na to, da sta bili Finska in Švedska med najbolj kritičnimi do vladavine prava na Madžarskem, so v Bruslju potrdili strahove, da bi lahko madžarski voditelj poskušal uporabiti svoj vpliv na širitev Nata.

Turčija in Madžarska sta edini članici Nata, ki po več kot osmih mesecih, ko so voditelji Nata na vrhu v Madridu podpisali kandidaturo Finske in Švedske za članstvo v zavezništvu Nata, še nista ratificirati njunih prošenj.

Medtem ko so članice Nata bolj zaskrbljene, ker bi lahko Turčija preprečila pristop Švedske, saj naj bi Stockholm dajal zatočišče kurdskim skrajnežem, z odobritvijo priključitve obeh držav zavlačuje tudi vlada Viktorja Orbana.

V finskem parlamentu bodo danes sicer glasovali o članstvu Nata, kjer pa ne gre pričakovati tesnega izida, saj članstvo v zvezi podpira večina političnih strank.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in finski zunanji minister Pekka Haavisto se rokujeta v prostorih finskega parlamenta v Helsinkih na Finskem. Foto: Reuters

Madžarska bo na Švedsko in Finsko poslala delegacijo in preučila politične spore

V madžarskem parlamentu naj bi razpravo o ratifikaciji začeli danes, glasovanje pa je predvideno v drugi polovici marca.

Máté Kocsis, vodja poslanske skupine Orbanove nacionalistične stranke Fidesz, je prejšnji teden dejal, da se je zdaj pojavila "resna razprava" o pristopu obeh držav. Madžarska namerava na Švedsko in Finsko poslati delegacijo, da bi preučila nastale "politične spore".

Tudi Orban je ponovil taka stališča. V petkovem intervjuju je dejal, da "čeprav načeloma podpiramo pristop Švedske in Finske k Natu, se moramo najprej resno pogovoriti".

Opozoril je na prejšnje kritike Finske in Švedske o dosežkih Madžarske glede vprašanj pravne države in zatrdil, da nekateri v njegovi stranki niso prepričani o vstopu držav, ki "širijo očitne laži o Madžarski, o pravni državi na Madžarskem, o njeni demokraciji in tamkajšnjem življenju".

Pridružitvi Švedske in Finske k zavezništvu Nata nasprotujeta Turčija in Madžarska. Foto: STA ,

Glede na to, da sta bili prav Finska in Švedska med najbolj kritičnimi do vladavine prava na Madžarskem, so v Bruslju potrdili strahove, da bi lahko madžarski voditelj poskušal uporabiti svoj vpliv na širitev Nata, da bi izvabil koncesije pri vprašanjih pravne države.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v ponedeljek obiskal Helsinke, kjer je bilo na vrhu dnevnega reda prizadevanje Finske za vstop v zavezništvo. Turčijo in Madžarsko je pozval, naj čim prej potrdita kandidaturi za članstvo. "Upam, da bodo kmalu ratificirali. Prišel je čas. Finska izpolnjuje vsa merila, prav tako Švedska. Za to trdo delamo in cilj je, da se to vzpostavi čim prej."